Algo más… de lo mismo

Eutanasia. La protección de la vida no tiene partido, ni rangos, ni categorías. La vida no es solo la parte agradable, reír, bailar, amar y ser amado, soñar, crecer en todo sentido, trascender, casarse o unirse y tener descendencia y acompañarla en su desarrollo. Cuando tropezamos, de forma natural o descriptiva, protestamos y, aun cuando sea por nuestra culpa, le echamos la responsabilidad a otro, al gobierno o a la maldita suerte. La vida no es solo la parte agradable, también se sufre, pero no hay que buscar responsables. No debemos permitir que impere el egoísmo – solo para gozar –, así se llega a la justificación de la muerte anticipada, asistida y al suicidio. Yo no quiero un país que, en lugar de defender la vida, promueva la muerte.

“Dudoso orgullo ser una de las naciones en donde los médicos en lugar de sanar matan legalmente” (Revelo de Souza, presidente de Portugal). Convertir al Estado que tiene encomendada por la Constitución la protección de la vida, en administrador de la muerte es una capitulación. Es renunciar a proteger el supremo bien del hombre. Que es muerte digna, ¡qué tiene de digna si se claudica! ¿Es digno deshacerse de los enfermos? La eutanasia demuestra que se prefiere no gastar el dinero en sanar los enfermos. Aplauden la eutanasia – la muerte – que celebran. ¿Pero, qué hacer frente al dolor extremo? Tenemos los cuidados paliativos.

La eutanasia no es muerte natural y conlleva abusos, pues en ocasiones no es solicitada sino inducida, cuando se decía libre, voluntaria y consiente. En Colombia no hay ley, y los casos se apoyan en la sentencia C239 -97 (en la que incluso se pide que se legisle en esos términos, cuando la Corte no puede condicionar al Congreso que puede abstenerse, o legislar y, no necesariamente en los términos de las sentencias). En cambio, sí tenemos una reglamentación del Ministerio de salud que, entonces, reglamentó una sentencia. Un verdadero galimatías jurídico. No hay ley, sin embargo, la Corte Constitucional la concede para un caso particular y pide se legisle (lo suyo es pues un anticipo). El Congreso no emite ninguna ley al respecto, pero, un Ministro de Salud muy adelantado (para muchos seguramente progresista) el 18 de abril de 2015 reglamenta la eutanasia, sin ley. En los casos que se adelanten con apoyo en tal reglamentación (para mí ilegal) deben ofrecérsele al paciente, previamente, los cuidados paliativos que impiden el dolor, aprobados por la ley 1733 de 2014 “Ley Consuelo Devis” y, apoyarse, al menos, en dos consentimientos escritos y firmados o en acta en donde conste ante testigos el consentimiento si no puede firmar. Pero como al que no quiere caldo se le ofrecen dos tazas, ahora se propone (sin ley) extender la eutanasia a pacientes no terminales. Puesto el Código Penal sanciona el suicidio asistido, mediante tutela ante la Corte Constitucional se busca no judicializar a quienes ayuden a morir a pacientes en situaciones extremas, por enfermedades o lesiones graves e incurables no terminales. Se busca pues, de nuevo, pasarse por la faja al poder legislativo que, curiosamente, al tiempo de terminar este artículo, (8/4/2021) acaba de negar un proyecto de reglamentación de la eutanasia.

Fútbol “La mejor defensa es un buen ataque”. Es una frase que, creía propia del deporte, de algún entrenador, Guardiola, por ejemplo, pero no, se dice de una guerra verdadera y, fue empleada indistintamente por Churchill, Washington y el general chino Simtzu. Es cosa de estrategias pues otros, por el contrario, creen que las disputas, en la guerra y, en el fútbol también, se ganan con una buena defensa. Esto es, “El Cattenacio” de los italianos, “la portería en cero y después ya veremos”. No hay una sola fórmula, aun cuando los equipos se edifiquen sobre una defensa sólida. Es además un asunto de estrategias, si llevo ventaja puedo esperar y contratacar. Las posibilidades son muchas y dependen del contrario y de la oportunidad. El partido entre el Bayern y el Paris Saint Germán el pasado 7 de abril es una buena escenificación de ambas estrategias. Una buena defensa o un buen ataque. El fútbol depende de los gustos y de la afición, tanto que, para muchos, no obstante, el triunfo del PSG en el anterior partido, el Bayern jugó mejor. ¡Qué espectáculo… repítanlo!