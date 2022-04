Ahora toca fútbol

Debo empezar señalando que inicio este escrito a las 4 p m del 29/03 esto es, un poco antes del inicio del partido con Venezuela del que en parte depende nuestra clasificación al Mundial, pues también debemos esperar que Perú no le gane de local a Paraguay. Tantas dependencias ponen de presente que nuestra presentación en esta clasificatoria fue pobre, pobrísima si se agrega que empezamos perdiendo dos partidos por goleada y como remedio echamos al técnico Queiros y, con el apoyo de toda la feligresía, directivos, técnicos, periodistas y afición, le sonsacamos el técnico Rueda a Chile, aun cuando luego se vio que ellos más bien se deshicieron de él. El principio fue alentador, algunos buenos resultados prendieron la afición hasta que apareció la “empatitis” y la falta de lo más importante el gol. Entre empates y derrotas llegamos a este lánguido final, que nos impone triunfos ante, supuestamente, las dos peores selecciones y esperar que Perú tropiece.

Todo está concluido. No nos metamos mentiras estamos frente al ocaso de una generación, la que nos dio la mejor presentación de nuestra historia, sí, por encima de la que lideraron “el Pibe”, Higuita, “el Tino”, Freddy Rincón y algunos más que fracasaron estruendosamente en el Mundial de EE. UU al que se llegó sintiéndonos favoritos. Recuerdo con dolor el titular del “Gráfico”: “Tenían razón salieron primeros”, seguramente como desquite por el 5- 0 que les infringimos en su casa. En el Mundial de Francia otro tanto, aun cuando el triunfo ante Túnez nos llenó de alegría. Allí nació el grito “Sí se puede”. Yo asistí a los tres partidos en los que fuimos de mayor a menor, especialmente inferiores en el encuentro frente a Inglaterra que se jugó en Lens.

La generación que ahora termina fue quinta en Brasil 2014, con el mejor gol, el de James frente a Uruguay, quien además fue el goleador. Además, llegó a octavos en Rusia. No obstante que James por problemas físicos solo jugó contra Polonia, a la que ganamos, cierro los ojos y veo el pase que hizo cruzando media cancha de izquierda a derecha, dejando solo a Cuadrado quien definió espectacularmente. Hacer balances es útil, pero no lo son las comparaciones, pues cada cual es figura en su tiempo y en esos momentos se les recuerda. Con James y Cuadrado no podemos ser desagradecidos y aun en decadencia dieron lo que pudieron y puesto que antes fueron los mejores a ellos les cobran cuando es un colectivo y el gol de Perú fue culpa de la defensa.

En toda competencia no se puede buscar el triunfo apoyado en los antecedentes, como quedó demostrado con Italia que no clasificó al Mundial siendo campeón de la Euroliga, en las eliminatorias se va partido a partido y se gana, excúseseme la perogrullada, metiendo goles y no puede ser que en la última jugada vayan todos a buscar el gol. Sí, en muy escasas ocasiones se logra el gol, pero un punto con Perú era valioso, sobre todo no darles tres. Claro que después todos somos expertos, así no se necesite serlo para apuntar que siete partidos sin gol revientan cualquier cálculo. Los recambios se proyectan con los suplentes, el Real Madrid por ejemplo ya tiene el recambio para los titulares que por la edad pueden ir perdiendo capacidad y, de a poco se van adaptando a una forma de juego.

Mientras en Francia Mbappé se declara en contra de las apuestas deportivas, en Colombia nunca habíamos tenido tantos programas deportivos que se ocupan del fútbol, somos ricos en comentaristas. Ocurre que la inmensa mayoría, si no todos, son patrocinados por casas de apuestas deportivas, que acuden a periodistas y exfutbolistas, incluso ídolos, para la publicidad, algunos hasta simulan apostar. Los jugadores colombianos del Atalanta y de la selección aparecen igualmente en una publicidad induciendo las apuestas, si lo hicieran en Italia los sancionarían como ya ocurrió con un compatriota en Inglaterra. El asunto no es baladí puesto que las mismas casas de apuestas financian la trasmisión de los partidos.

Para rematar una paradoja, al tiempo que la selección de Colombia es eliminada, las noticias nos informan que la misma selección sube dos puntos en el ranking de la FIFA.