Homenaje al Gran Reclutador

“Eccehomo Almanza es un adolescente que vive en Manizales, no soporta a su padre, un godo admirador de Laureano, adora a su hermana Antonieta, a su revolucionario hermano León. Siente que no sabe nada, pero tiene ganas de aprenderlo todo, estudiar derecho, perder la virginidad y comenzar la revolución. El país merece un destino diferente”. Párrafo de “Los dormidos y los muertos” del escritor caldense Gustavo López, radiografía de la vida de una familia atravesada por la violencia que vive en el barrio los Agustinos, en la época de Laureano, Rojas, y el Frente Nacional.

Colombia siempre ha sido turbulenta, la paz duradera descrita por Kant, o Nixon, no la conocemos. Las guerras civiles del Siglo XIX, la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá, entre otras, fueron caldo de cultivo, (pretexto) para el inicio de las guerras bipartidistas, lo que yo llamaría “la formalización de la polarización”. Se era Conservador o Liberal, pájaro o chusma, macho o gay, católico o apóstata; y este maniqueísmo en su máximo esplendor que aprendimos a desarrollar, obligó a la autodefensa, a la creación de grupos armados paramilitares, independientemente de la tendencia de pensamiento de extrema, pero los que más han sufrido son los niños y jóvenes. “Yo no quería irme, qué tal, pero quien le dice que no a esos manes”, entrecomilla la Dra. Natalia Springer en su estudio Como corderos entre lobos, donde muestra resultados concluyentes al señalar que el 52,3% de los combatientes adultos afiliados al ELN ingresó siendo niño, el 50,14% en las FARC y el 38,12% de los combatientes las AUC. Pero, ¿fueron ellos realmente los únicos reclutadores de jóvenes?

El 18 de enero de 1931, nace en Andes, Antioquia, un poeta, escritor, periodista, subversivo: Gonzalo Arango. Un convencido del poder de las palabras para cambiar el mundo, como lo dijera Eduardo Escobar en su prólogo para la reedición del libro Prosas para leer en la silla eléctrica, “estaba seguro que cumplía una misión con cada golpe de tecla”.

Aunque comenzó estudios de derecho en 1949 en la universidad de Antioquia, duró poco, se retiró para dedicarse a la literatura. El joven Arango fue uno de los que vio con buenos ojos el gobierno del general Rojas quien diera golpe de Estado en el 53, y se unió al Movimiento Amplio Nacional (MAN), con un grupo de artistas y jóvenes intelectuales que respaldaron al militar, pero pronto liberales y conservadores reaccionan contra Rojas Pinilla para derrocarlo en el 57. El exilio del general en España, significó el desplazamiento de Gonzalo Arango al Chocó al ser buscado en Medellín por el hecho de ser rojista, y su reacción; a diferencia de las de Fabio Vásquez (ELN) y Pedro Antonio Marín (FARC), en el 64 de retomar las armas luego del asesinato del Charro negro, fue asumir la lucha, pero con otro método, las letras, y publica “el primer manifiesto nadaista”, creando así el movimiento existencialista colombiano, Nadaísmo, que en palabras de Arango “es una revolución en la forma, y en el contenido del orden espiritual imperante en Colombia, para la juventud, un estado esquizofrénico-consciente, contra los estados pasivos del espíritu”.

Gonzalo fue el primer subversivo colombiano, se dedicó a “no dejar fe intacta ni ídolo en su sitio”, a sembrar duda y crear verdad nueva, pero no era posible solo, y para ello reclutó jóvenes en todo el país, escritores, poetas, toda clase de desadaptados, para cambiar el statu quo, Eduardo Escobar, Jaime Jaramillo Escobar, Jota Mario Arbeláez, Amílcar Osorio, se dice que Oto Morales y Humberto De La Calle, Pablus Gallinazus, y muchísimos más ilustres hicieron, y hacen parte de este movimiento que sigue llevando la poesía (que es revolución) por el país. Fue Gonzalo, el verdadero y gran reclutador de jóvenes subversivos de los 60, y si en junio del 61, como me lo dijo un nadaísta, “en el IX Congreso del partido Comunista colombiano, cuando se aprobó la tesis que combina todas las formas de lucha, no se hubieran referido solo a la política y las armas, sino también a la literatura y la poesía, que diferente sería hoy Colombia”.

El 18 de enero pasado se cumplieron 90 años del natalicio del maestro Gonzalo, ningún círculo intelectual del país lo recordó.

Que esta columna sea un pequeño reconocimiento a Gonzalo, y a todos esos grandes reclutadores de jóvenes que tratan de mejorar el país a punta de arte, como nuestro querido y para siempre recordado maestro Carlos Arturo Marín.