Se cumple este año el aniversario 480 del “Juicio Final” de Miguel Ángel, obra encargada en 1535 por Pablo III (creador de la Contrarreforma y por carambola, del Barroco), y que se encuentra en la pared frontal de la Capilla Sixtina, donde se reúne el Colegio cardenalicio en los cónclaves, pero antes en 1508 Julio II (el gran mecenas del Renacimiento), le había ordenado al mismo Buonarroti decorar el techo de la misma, a lo que el pintor contestó “¿Quiere que pinte 1.000 metros cuadrados sobre un techo curvo?, además soy escultor, arquitecto, no pintor”. Al final, y gracias a la firmeza del papa, entre 1508 y 1512, Miguel Ángel realizó el fresco , trabajó 54 meses en una técnica que desconocía, acostado sobre andamios mirando al techo. Pero si esto les parece heroico, es porque no conocemos nuestra propia historia.

“La Catedral de Manizales se hizo a codazos”, inicia diciéndome Memo al contarme la historia de la basílica. Un grupo de “encopetados manizaleños” (no es pleonasmo), después de 6 meses de viaje, llegaron a Paris a buscar un arquitecto que les diseñara una catedral, porque la que tenían se había quemado y las convocatorias locales no daban la medida; les presentaron varios proyectos, escogieron una catedral de 4 puntas, la de Polti. Hecha la maqueta, la cargaron en el barco de regreso, en Colombia la subieron a una pariguela hasta llegar a la Plaza de Bolívar donde estaban el boticario, el barbero, el cura, el gobernador, “hasta el patas”, dice Memo. Los viajantes sacaron la maqueta y todos se animaron para conseguir la plata. Chila, Inés y Matilde Vargas, mis tías, fritaron empanadas para ayudar, apareció Marco Gómez y dijo, “pongo una torre”, y le mete un codazo a Don Francisco que no tuvo más opción que decir “pongo otra”, y va codazo para Don Pablo que pone otra, luego Don Hilario dijo, “voy con una”, pero como no tengo nombre de santo, se la dedico a mi esposa Inés, así las torres quedaron con los Santos Marcos, Francisco, Pablo y Santa Inés. Pero los que vemos hoy, no son los originales del 39, recordemos que San Francisco se cayó en un temblor, y los otros 3 estaban en total deterioro, por lo que fueron hechos de nuevo hace 4 años, más el Cristo de la torre central esculpidos por quien me narra la historia, el maestro Luis Guillermo Vallejo, y así como la Catedral se hizo a codazos entre los ricos del pueblo, en los 90 este genio, contra todo, se propuso hacer una gran obra para la ciudad con el mismo sistema del codazo a los de apellido, su primera escultura: Los Colonizadores.

Un viernes del 92, continua el maestro, Victoria Eugenia la alcaldesa convoca a varios artistas para hacer una obra en el lago de Aranguito, lote que era de la presidencia porque Mariano Ospina lo había comprado a la madrina de Eugenio Marulanda para hacer un monumento para el centenario, en el 49, el lunes a primera hora le llevé el bosquejo y ahí quedó varios años. Luego llega Mauricio Arias a la alcaldía y me dijo que no tenía plata, pero yo sabía que solito era capaz. Llamé a todo mundo y los invité a una chocolatada en el lote y les dije “yo nunca he hecho un monumento, pero soy capaz, ayúdenme”, soltaron la carcajada, y como siempre, dijeron que estaba loco.

Para conseguir los primeros aportes me fui con Margarita Gómez, hija de Don Daniel Gómez Arrubla, casada con el de la Toyota, Silvia Echeverry la Sra de Don Alfredo Restrepo de La Luker, Bizcocho la Sra de Pato que le hacía honor a su apodo, Ana Echeverry casada con el mono Londoño, Vicky de La Patria, y otras señora pesadas, hice un bronce de muestra y con eso y la maqueta nos fuimos a todas las empresas, a ellas no les decían que no, y resultaron como 300 millones, luego, en el sesquicentenario de Manizales. Pastrana estuvo, y Arturo Vallejo me lo llevó al lago de Aranguito y se comprometió con otros 300 a través de “kokoriko” (German Cardona), que era alcalde, aunque solo llegaron 200 a la obra. Con la solidaridad de los Manizaleños, y toda la voluntad, y recursos también de Guillermo, la obra se realizó.

Esta historia tiene mucho más anécdotas imposibles de resumir en esta columna, el hecho es que ese “loco” que solo pintaba, hizo no solo los cuatro santos y el Cristo de la catedral, sino la obra emblemática de la ciudad a punta de codazos, Luis Guillermo Vallejo es capaz de cambiar el mundo, solo necesita un pequeño apoyo que debo admitir que en parte lo ha recibido de la actual administración. Qué miopes hemos sido, al no valorar al Miguel Ángel que tenemos tan cerca.