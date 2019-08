Quisiera pensar que este tema les interesa sobremanera a los próximos gobernantes de este territorio. Por eso comienzo citando a quien fuera el octavo Secretario General de la ONU, el surcoreano Ban Ki Moon. En el 2012 dijo: “Nuestros esfuerzos no han estado a la altura de la medida del desafío. La naturaleza no negocia con los seres humanos.” Quizás esta premisa era previsible toda vez que la famosa Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible había sido un fracaso; lo que fue confirmado por los cientos de organizaciones de la sociedad civil que asistieron en aquella oportunidad en Río de Janeiro a la Cumbre de los Pueblos.

El deterioro ambiental es alarmante. No es fácil ver materializados los proyectos que se “acuerdan” en las cumbres sobre el ambiente; tampoco se ven los cambios sustantivos sobre los que hablan los jefes de Estado; así como tampoco nos podemos dar cuenta de que los recursos presupuestales que se mencionan lleguen de verdad a sus destinos; o son tan precarios que su “impacto” no es notorio. Todo esto, no obstante haberse adoptado en Río+20 tres convenciones internacionales: la de Biodiversidad, la de Desertificación y la del Cambio Climático, sin dejar de mencionar que a las tres los vinculan tratados jurídicos que muchos Estados ratificaron, con el pretexto de enfrentar la crisis ambiental del Planeta.

Señores, próximos gobernantes: los expertos dicen que la población de la Tierra se ha incrementado en las dos últimas décadas en un 26%, y que la población rural creció en un 45%, además de que este sector representa la mitad de la población del Planeta. Y para echarle más leña al fuego, otros daticos más: se dice que esta población consume por lo menos el 75% de la energía mundial, y que se produce un 80% de las emisiones de carbono en todo el orbe. Y no podemos olvidar -ni mucho menos, uds, futuros gobernantes- que por lo menos 19 de los países más ricos del mundo, son los que más contaminan el ambiente, al fin y al cabo ellos disponen de los sectores energéticos e industriales más grandes. Por eso, no nos debe extrañar que la temperatura del Planeta haya subido en 0.4 grados.

En lo que compete al caso de América Latina, estudios recientes de la Cepal registran que la población ha crecido en por lo menos 150 millones de personas; y que cerca de 170 millones de ciudadanos viven en condiciones de pobreza. Esto no significa otra cosa que esta región continúa con la peor distribución del ingreso per cápita del mundo.

En fin… no es difícil continuar citando cifras (y que creo que a hoy ya deben estar desactualizadas; el asunto empeora cada vez más); pero sí cansa escuchar tanto discurso diciendo “que al Planeta hay que cuidarlo y que nos merecemos un futuro mejor”, pero pasa el tiempo, y nada… no mejoramos… ya lo dije, empeoramos. La calidad de vida se deteriora. La forma como vivimos y el consumo desmesurado que tenemos de cosas que ni siquiera necesitamos, contribuyen con esta debacle que sufre la naturaleza.

Quisiera pensar que nuestros próximos gobernantes de verdad se van a poner serios con este asunto del cambio climático. En las universidades, me atrevo a hablar por las que conformamos el Sistema Universitario de Manizales, Suma, hemos adelantado investigaciones, por ejemplo, sobre la relevancia de la sostenibilidad, así como los posibles diseños para comprender, explicar y proponer alternativas frente al panorama urbano, pensando en que los núcleos urbanos es en donde se han asentado las civilizaciones y éstas, sin lugar a dudas, están terminando por colapsar debido a los hacinamientos humanos, a la acumulación de los residuos sólidos, a la destrucción de los patrimonios arquitectónicos e históricos, y al asolamiento de vastos territorios agrícolas. Para decirlo en pocas palabras, las ciudades se están volviendo insostenibles.

Yo quisiera saber que un propósito central en las agendas de los gobernantes que vienen, es el procurar, de verdad y muy en serio, en tener ciudades sostenibles, que estén construidas con y sobre tecnologías eco-amigables. Es fundamental, pensar en un desarrollo social y humano, para conseguir un mundo sostenible.

Así, que, señores futuros gobernantes, ¿qué tienen para proponer y desarrollar en sus programas de gobierno en este asunto tan vital de nuestra especie humana?