Un día una bella tacita le habló a un joven impaciente: ¡Yo no siempre he sido esta taza que sostienes ahora!

Hace tiempo solo era un montón de barro amorfo y un alfarero se dedicó a amasarme y le dije: "No más, déjame en paz", pero él replicó: "Aguanta un poco, aún no es tiempo".

Después me puso en un horno. ¡Uf, qué calor! Y le dije: ¿Por qué? Y Me contestó: "Aguanta un poco, aún no es tiempo"

Al fin me sacó y me puso en una repisa de enfriamiento. Luego me cepilló y me pintó. ¡Olía horrible y me ahogaba!

Detente, le grité, pero él repitió: "Aguanta un poco más, todavía no es el momento del fin”.

Entonces llegó lo peor: me metió a un horno más caliente. Creí que me sofocaría. Él solo dijo: "Aguanta más, todavía falta algo"

Me iba a rendir pero me sacó y me refresqué. Él me dijo: Mírate al espejo. No podía creerlo, lo que vi era hermoso. Y agregó:

Te dolió todo el proceso pero te dio dureza y belleza. Ahora eres una linda taza porque supiste aguantar y tener paciencia

@gonzalogallog