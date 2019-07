Daniel Kahneman es Premio Nobel de Economía y psicólogo. Quiso explorar el paisaje emocional de las mujeres profesionales.

Quería entender cómo se sentían estas mujeres en el trabajo, con sus parejas, con sus hijos y amigos.

El descubrimiento más interesante es que muchas no disfrutaban especialmente compartir con sus hijos.

Un resultado insólito porque no es que no quisieran a sus hijos. Para casi todas ellos supuestamente eran lo más importante.

Pero no de hecho ya que cuando compartían con sus hijos no estaban realmente presentes para ellos.

Estaban ahí físicamente, pero al mismo tiempo estaban al teléfono, o mandando mensajes, trabajando o pensando en otra cosa.

No estaban presentes, no eran felices con sus hijos por estar muy ocupadas en actividades menos importantes.

El exceso de acción afectaba la calidad de su amor. Y eso pasa en el mundo moderno, muchos no están presentes ni son bien conscientes de lo que es más valioso.

gonzalogallo.com