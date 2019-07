Las victorias, pero más las derrotas, son grandes lecciones. Aprendo mucho de las derrotas, mucho más que de las victorias.

Todos queremos ganar, todos queremos grandes conquistas y tener torneos, por eso competimos.

Antes todo era tenis, ganar o perder. Y si perdía, era un auténtico drama, una decepción que me duraba mucho, semanas o más si era una derrota grande.

En el presente, me olvido mucho más rápido. Me interesa mi familia, soy padre (dos hijos), llevo quince años como profesional.

Sigo queriendo hacer historia, ganar grandes y ser número uno, es obvio. En la pista me he sentido vacío, enfadado, sufría más.

Esos contrastes de emociones no los he vivido en otra parcela de mi vida, solo en el tenis; es una gran oportunidad para aprender.

Valoro mi contribución al tenis y mi legado que no es solo en el mundo del deporte, también mi trabajo filantrópico.

Nota: Palabras del tenista Novak DjoKovic. Interesante ver cómo él valora su vida familiar y su aporte social.