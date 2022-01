Aprovecha esta sabiduría: No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón.

- Los hombres sensatos se adaptan al mundo, los insensatos lo critican. Un buen día te da felicidad, un mal día te da experiencia.

- El orgullo es el único veneno que te puede intoxicar si no te lo tragas. Sé cada día más humilde.

- Experiencia es lo que conseguimos, cuando no leemos o no seguimos las instrucciones, ni aprendemos de los demás

- Habla de tal manera que otros amen escucharte. Escucha de tal manera que otros amen hablarte.

- Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de seres compasivos. perdonarse es de seres que se aman.

- No importa cómo caes, sino cómo te levantas. No importa el fracaso, sino volverlo a intentar con ánimo.

- No importa el largo del camino, sino lo que está al final. No importa el sudor que cueste, sino lo que quieres lograr.

