Charla con una persona en una terapia: “La gente me critica, es muy duro y son muchos los que se burlan de mi”.

Aclaración: “La gente” agrupa a todos los humanos. ¿Todos te critican? De seguro no son más de 20 o menos. En palabras exactas, ¿qué entiendes por muchos? ¿Son diez mil? ¿Dos mil o mil? ¿500 o solo unos 10?

¡Ah, cómo es de importante usar palabras exactas! Cuando lo haces ves la realidad de otro modo y la asumes mejor.

Cuando te amas lo suficiente te tiene sin cuidado el qué dirán. Lo negativo te resbala o, si es verdad, te sirve para mejorar.

Cuando te dicen gigante, ¿acaso aumenta tu estatura? Si te dices hp, olvídalo porque no lo eres.

Ojo: si contestas con rabia o vulgaridad te enganchas, discutes, peleas y derrochas energía vital. Let it be. Take it easy. ¡Ámate y ama!

Pon un letrero en tu habitación que diga “palabras exactas”. Si lo aplicas, tu vida va a fluir de mejor modo.

@gonzalogallog