Mitos sobre el perdón:

1. No es necesario olvidar. Es bueno, pero puedes recordar en paz y sin rabias. Nelson Mandela visitó sereno la prisión de Robben Island en la que fue maltratado durante 17 años de modo injusto.

2. Perdonar no es seguir de víctima. Ámate, toma distancia, cierra un ciclo en paz y no toleres abusos.

3. Perdón no es pasividad. Actúa y busca lo mejor para ti para estar bien y sin que nadie te maltrate.

4. Perdonar no es aceptar la injusticia. El perdón va de la mano con la verdad, la justicia y la reparación. Si alguien te robó mucho dinero busca que responda ante la Ley y te devuelva lo tuyo. Pero hazlo sin rabia.

5. Perdonar no es hacer como que todo va bien cuando en realidad sufres y alguien te hace daño. Ámate y pon límites.

6. No es necesario decir “te perdono”. Puedes hacerlo o basta que con tu actuar se perciba que has sanado la ofensa.

