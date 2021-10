Los sabios afirman que la enfermedad es una amiga que con dolor te convoca a hacer cambios necesarios en tu vida.

El humano aprende con inconsciencia, ignorancia y dolor lo que no quiso asumir con conciencia, sabiduría y amor.

Ante un mal en los ojos pregúntate: ¿A quiénes no quiero ver? ¿Qué hecho o realidad me empecino en no mirar y aceptar?

Si el mal es en los oídos: ¿A quiénes me molesta escuchar? ¿Qué es lo que no quiero que me digan? Ante males digestivos: ¿Qué es lo que me cuesta digerir? ¿A qué persona no me trago para nada?

Ante males en las articulaciones: ¿Por qué soy tan rígido, terco, imponente u obstinado? ¿Quiero ser flexible? Busca cualquier malestar en “Diccionario de las enfermedades” J. Martel.

El cuerpo nos habla. La medicina debe serholística y aceptar que el cuerpo desnuda bloqueos emocionales, mentales y espirituales.

