Hoy y siempre Dios, fuente creadora, quiero expresarte mi amor y decirte que eres mi manantial de energía.

Eres, un regalo de paz, un faro de luz, un refugio en la adversidad y mi mejor compañía en la soledad.

Siempre ahí presente porque moras en mí y, por lo mismo, no puedo acercarme a ti ni me puedo alejar.

Lo que me sumerge en aguas oscuras es que no soy consciente de tu amorosa presencia y eso me vuelve frágil.

Dios de amor, necesito cuidar mi alma cada día con la oración, la meditación y con hermosos rituales.

Me hace bien leer libros que me inspiran, escuchar bellos cantos espirituales y estar en comunión con los ángeles.

Necesito alimentar mi ser y no permitir que lo material me deslumbre y le de toda la importancia al tener.

Señor, gracias por amarme sin medida, gracias por brindarme en todo instante tu paz y tu apoyo. Me amas sin límites, te amo.

