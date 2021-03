Buena parte de los problemas que afrontan los humanos tienen su origen en un autoamor muy precario.

La falta de amor propio ocasiona que las relaciones fracasen porque nadie puede amar si no se ama.

Es claro que no puedes brindar lo que no tienes, no puedes respetar y no te respetan si tú no te respetas. ¿Cómo valoras si no te valoras?

Lo primero que necesitas para estar bien es sanar la relación con tus padres que tampoco recibieron un amor que no dieron.

Debes soltar odios, rencores y culpas y comprender que ellos en su dura realidad te dieron lo mejor que podían.

Incluso si los dos o unos de ellos se fue, es tu padre o madre, te dio la vida y debes honrarlo por eso, perdonarlo y aceptarlo.

Si le das ese lugar con amor compasivo, todo se organiza y te dedicas a quererte, aceptarte y dar lo mejor de ti.

Aprende a merecer y a recibir, date gusto, usa tus talentos, fortalece tu comunión con Dios y confía en él y en ti.

