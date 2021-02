Suena extraño que en una ciudad tan moderna como Hong Kong muchos de sus habitantes sean tan supersticiosos. En cantonés, cuatro tiene un sonido similar a la palabra que se usa

para muerte y por eso ese número se evita en China. Los números 14 y 24 se consideran aún menos afortunados, ya que 14 suena a “seguramente morirá” y 24 a “muerte fácil”. Edificios de departamentos, hoteles, oficinas e incluso hospitales en la ciudad suelen saltearse pisos que contengan esos números. “Es algo supersticioso”, dice John Choi, quien trabaja desde hace más de 10 años en Hong Kong como maestro de feng shui. En un edificio los pisos de 40 al 49 no existen. Terminan en el 39 y luego empiezan de nuevo en el 50. No hay piso 4, 14, 24 ni 54, etc. El papel que juegan los rituales supersticiosos es el de protegerse de la mala suerte y ganar un sentido de control sobre el entorno. Con los actos supersticiosos la persona tiene una sensación de control y eso la hace sentir menos ansiosa o nerviosa. Toda comparación con otros muestra poca consciencia y además te lleva a generar una competencia nefasta. Eres sabio si te amas, te valoras, te aceptas y no te pones ni por encima no por debajo de los demás. Sé consciente de que Dios va contigo con o sin religión, ámalo, ámate y centra tu vida en amar a los demás. Nunca estás solo y necesitas creerlo para no sentirte en soledad estando incluso acompañado. En caso de que sientas temor piensa si es porque no conoces algo, porque no confías o porque no estás en conexión con Dios. Todo temor en el fondo es un pensamiento nada amoroso sobre ti mismo y sobre el futuro incierto. Pon tu mente en el ahora. Tu buen desafío es amarte más y más, confiar y mantener tu mente

en el ahora que es donde está la vida. Antes de encarnar hiciste acuerdos de almas con otros espíritus y un plan de lo más importante de tu vida, no de todo. Eres libre para vivir bien o mal.

