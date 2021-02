Es bien sabio este proverbio chino: “Cuando hagas favores no lo recuerdes, cuando recibas favores no lo olvides”. Un buen termómetro del amor es la dadivosidad, o sea, tu capacidad de dar sin esperar recibir. Dar como el árbol que entrega hasta su madera, como la flor que te regala sus colores y su aroma. Dar sin contraprestación como lo hacen la Madre Tierra y la Madre Agua, como lo hace siempre Dios. Es maravilloso cuando te das y compartes con los que no te pueden corresponder porque tu amor es incondicional. Jesús decía que lo valioso es no pregonar el bien hecho y que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Haz el buen propósito de regalar algo cada día: una sonrisa, un consejo, un abrazo, una oración silente. Siempre comprobarás que hay más alegría en dar que en recibir, y que siempre en la vida te dan más de lo que ofreces. Aunque no lo creas hay algo peor que ser ciego: es tener ojos y no ver lo que necesitas ver.

Eso afirmaba Hellen Keller, 1880-1968, valerosa mujer que se sobrepuso animosa a a la ceguera y la sordera. Es frecuente tener una peligrosa ceguera para los propios defectos y una vista aguda para los ajenos.

Es fácil no reconocer tus errores y tener siempre a la mano la excusa perfecta que te impide cambiar. Pero cualquier día es bueno para quitarte la venda y asumir un firme y animoso compromiso de mejoramiento. Que nunca se cumpla en tu vida lo que decía Yeshua: “Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen”. Los expertos en el talento humano dicen que uno sólo avanza cuando reconoce sus “puntos ciegos”. Algo que se logra con dos valores formidables: Humildad y sinceridad. Ya lo sabes, peor que ser ciego es tener ojos y no ver.

@gonzalogallog