Tal como crees, creas

Imita al artista que disfruta creando nuevas formas y mezclando con magia los colores, las sombras y la luz. Destierra la rutina y explora otros caminos, haz hoy algo inusual y no lo mismo de todos los días. Dios te ha dado el don de crear y no repetirte. Libera tu imaginación y atrévete a innovar, a crear, a renacer. ¿Cuánto hace que no comes algo distinto? ¿Qué tal si escuchas otra clase de música y te vistes de otro modo? Insufla un nuevo aire a tu vida con sorpresas motivantes porque en la relación de pareja la monotonía es una plaga. No te contentes con leer este mensaje y al terminarlo programa algo novedoso, algo bien especial. Las personas rígidas que no se asombran, no cambian y no se renuevan, son muertos vivientes. Qué maravilla que crees un nuevo clima, espantes el tedio y sientas el gozo de estar vivo. Repite: ¡Soy un milagro!

@gonzalogallog