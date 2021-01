Samuel nació en una familia adinerada, pero desde pequeño dijo a su mamá: “Los angelitos me hablan”.

Ella lo tomó como un cuento de niños y se extrañaba cuando él regalaba a pequeños pobres lo que le daban.

Sólo tenía un carrito y le decía a la mamá: “Con este me entretengo y me basta para divertirme”.

En Navidad gozaba como pocos, no le importaba si le daban regalos o no y afirmaba: “El regalo es Jesús y cada uno con su amor”.

Los otros dos hermanos y sus primos se burlaban de él y lo tildaban de tonto”, pero él no peleaba con ellos.

El golpe para la familia llegó cuando a los 10 años le encontraron un tumor en su páncreas ya en estado avanzado.

No aceptó que le hicieran nada y dijo: “a eso vine y no me da miedo volver al lugar de luz que ya he visto”.

Exactamente murió el 25 de diciembre y en su cama hallaron este escrito con una cinta azul y un corazón dibujado: “Los amo. Cada ser es el mejor regalo”. ¿Lo valoramos?

@gonzalogallog