He leído que Navidad viene de natividad o nacimiento de Jesús y que el mejor modo de celebrarlo es con amor y espiritualidad.

¿Será? Pero ¿cómo uno va a estar bien en Navidad sin comprar los regalos y sin estrenar algo?

En mi caso, aunque tenga que endeudarme, voy a comprar lo que otros no necesitan, ya tengo mi lista de aguinaldos.

¿Cómo hacen algunos para celebrar estas fiestas sin regalos? No los entiendo, sin ellos no tiene gracia.

Un amigo mío dice que los regalos son amar, comprender, perdonar y compartir y estar unidos en la familia. Él dijo a los suyos: “no me compren nada y ahí les mando esta tarjeta en la que ven que el dinero de sus regalos ayudará a familias pobres”.

Lo respeto, pero mis compras las hago como sea y espero que los que me aman me regalen algo aunque no lo precise.

Los cantos del pesebre debían decir: “Dulce Jesús mío, regalo comprado, ven a nuestras compras, ven no tardes tanto”. Así debe ser, ¿cierto? ¿estaré equivocado?

