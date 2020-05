Puedo aprender mucho de este arduo aprendizaje de confinamiento, con un cambio total en mis rutinas diarias y mi acelere, y acaso con miedos.

Doy gracias porque a pesar de todo soy muy bendecido ya que hay millones en circunstancias deplorables, horribles.

He tomado consciencia de que mi vida, la de todos y la del planeta pide un cambio en muchas áreas.

Voy a dedicar mucho más tiempo a mi familia y amigos, a mí mismo y a Dios porque, en general, no lo tengo presente, o solo por momenticos.

En todos estos días he podido vivir con lo necesario y me doy cuenta de que hay muchas cosas que no preciso para ser feliz.

Por amor al planeta, y para no seguir acabando con él y con mi dinero, voy a dejar de comprar tantas “necesidades innecesarias”.

Buscaré espacios de calma para relajarme, meditar, estar sereno, valorar todo, agradecer, compartir y dejar de correr.

Voy a trabajar para vivir y no a vivir para trabajar. No puedo volver a una “vida normal” porque era muy anormal.

@gonzalogallog