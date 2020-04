Dios Padre-Madre, si me uno a ti, me das coraje y haces que la fe sea mi fuente de energía en los tiempos turbulentos.

Cuando los intereses materiales me tengan dando vueltas en un remolino, confío y salgo de allí.

Me dices que mi misión es de amor y no permites que me pierda con una consciencia anestesiada o que los temores me dominen.

A veces olvido que estoy acá para amar, no para poseer; que estoy de paso y que el tiempo vuela.

A veces me enredo en lo que no cuenta y necesito tu guía para tomar decisiones acertadas.

Contigo, Señor, recupero la confianza, replanteo mi vida y me concentro solo en amarme y amar.

Hoy elijo nutrirme sin tregua en la fuente espiritual, rompo las cadenas que me atan y me siento en paz.

Suelto los apegos, no juzgo y decido actuar como un humilde instrumento de tu amor. Gracias, Señor, por ser todo para mí.

@gonzalogallog