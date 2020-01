A las seis de la tarde del pasado viernes empezó el programa maratoniano RockFM 500, 48 horas de radio non-stop en el que se han revelado las 500 mejores canciones de la historia del género a partir de los resultados de una votación en la que han participado nada menos que 350.000 personas.

¿Y quién ha ganado? Pues la de siempre, la esperada, la implacable "Bohemian Rhapsody" de Queen, que ha vuelto a revalidar el título por delante de "Highway to hell", de AC/DC, y "Stairway to heaven", de Led Zeppelin, curiosamente (o no) las dos únicas canciones que alguna vez han conseguido en las siete ediciones de este ránking destronar al tema de Freddie Mercury y compañía.

1. Queen - Bohemian Rhapsody. 2. AC/DC - Highway to hell. 3. Led Zeppelin - Stairway to heaven. 4. Metallica - Nothing else matters. 5. The Rolling Stones - Satisfaction (I can't get no). 6. Pink Floyd - Wish You Were Here. 7. Bob Dylan - Like A Rolling Stone. 8. Nirvana - Smells Like Teen Spirit. 9. John Lennon - Imagine. 10. Guns N' Roses - Sweet Child Of Mine.

@Gonzalogallog