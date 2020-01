El aislamiento hace daño. Alejarse de la familia, los amigos o los compañeros es un síntoma de que algo anda mal.

Avanzamos y crecemos relacionándonos con los demás y necesitamos mantener los vínculos que nos hacen felices.

Si alguien te rompió el corazón, no generalices, fue esa persona, no “la gente que es mala”.

Simplemente aprendes para que no se repita y te preguntas: ¡Por qué atraje a esa persona? ¿Qué debo cambiar?

Examina tu actuar y mira si en ti hay vacíos por llenar y un mal concepto de lo que llamas “amor”.

Amar no implica sufrir, amar no es poseer ni someterse. Muchos no pueden amar porque no se aman.

Si lo que vives tiene que ver con la pareja, el otro tiene que ser un compañero. Tiene que ayudarnos y, comprendernos.

Debe sostenernos, darnos fuerzas y apoyarnos, pero no derribarnos, ni menospreciarnos. El amor se basa en la aceptación.

