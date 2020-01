Suena extraño, pero los tres Reyes Magos no necesariamente eran tres, no eran reyes y no eran magos. No todo es como se cree.

En textos antiguos se habla de 3, 7, 9, 12 o 33, pero se impuso el número tres por los tres dones de oro, incienso y mirra.

En general se acepta que eran sabios y astrónomos del oriente, dedicados al estudio del universo.

Y predominó la creencia de que eran reyes para destacar la importancia del Rey Niño que venían a adorar.

Y no es que la Biblia diga mentiras, no, se trata de saber interpretar bien textos cuya finalidad es religiosa, no documental.

Era común en ese tiempo ponerle colorido e imaginación a los relatos y no siempre hay que tomarlos al pie de la letra.

Lo que cuenta es que tú también aceptes a Dios como Rey en tu vida y valores a seres de otras culturas y credos.

De hecho, esos sabios eran ricos en tolerancia, amor y pluralismo, dones más valiosos que el oro, la mirra y el incienso.

