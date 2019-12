Si para la década que concluye en 2020, la tendencia del desempleo y del crecimiento del PIB en Colombia estaban en el 9% y 3% en su orden, el balance del 2019 en un año marcado por una inflación del 3,8%, muestra un repunte del desempleo alcanzando el 10% y una recuperación económica con un crecimiento sobre el 3%. Todo esto en un ambiente interno de paros y protestas que cerraron el año, y en un escenario con factores externos adversos como las tensiones comerciales Este-Oeste, una desaceleración de la economía y una tendencia de precios estables con ligero sesgo a la baja del petróleo.

Sabiendo que la corrupción persiste, las finanzas públicas no están en un nivel satisfactorio y el sector externo es deficitario, no resulta fácil calificar el crecimiento en Colombia superando la cuantía del 3% prevista para el planeta en 2019, y sobre todo el 0,6% estimado para Latinoamérica y el Caribe, sabiendo que el incremento del PIB no parece ser suficiente para lo que se espera, máxime si la Ley de Crecimiento cuestionada por su carácter regresivo, también llega a desfinanciar al Estado con grave perjuicio para el gasto social como lo sostienen algunos analistas económicos.

¿Qué hacer entonces en 2020 para cerrar la década y proyectarnos si los sectores que han crecido en el país: minería en general, carbón y petróleo, y servicios financieros, no pueden tener mayor impacto en la creación de empleo? entonces, para que el crecimiento económico se vea reflejado en la tasa de empleo, ahora más que nunca Colombia deberá enfocar las políticas de producción, ampliando desarrollando las capacidades y oportunidades para la población, principalmente por la vía del emprendimiento y de la innovación empresarial.

Adicionalmente, para prevenir una caída de la demanda interna y un déficit fiscal, al ver que la tendencia no ha sido buena para el empleo y las exportaciones, si se desea expandir la economía manteniendo la inflación bajo control y una situación fiscal manejable, el país también tendrá que dinamizar la producción industrial y el comercio interno, impulsando sectores intensivos en empleo productivo, tales como construcción, infraestructura rural y urbana, turismo, agricultura e industrias manufactureras.

El gran desafío, entonces, es resolver los problemas del empleo y la desigualdad que siguen alimentando la desesperanza, y en particular las profundas brechas regionales en materia social que aún existen, así reconozcamos las importantes mejoras en desarrollo humano del país, no solo por la reducción de la pobreza que en lo corrido del siglo cae del 49% al 28% y de la pobreza monetaria que en la década pasa del 40,3% al 27%, sino también por los logros en cobertura tanto en la educación primaria que ha pasado del 65% al 92% en los pasados 30 años, como en el sistema de salud que ha crecido del 57% al 95% en los últimos 20.

En consecuencia, los grandes desafíos para el futuro que se avecina serán, tanto en los medios citadinos como urbanos, son: para el sector urbano donde habita el 80,7% de la población colombiana, en primer lugar abatir una informalidad que supera de lejos el 40%, y en cuyo top cinco de dicha problemática laboral están, 1- el comercio, hoteles y restaurantes; 2- los servicios comunales, sociales y personales; 3- la industria manufacturera; 4- el transporte, almacenamiento y comunicaciones; y 5- construcción; y en segundo lugar, disminuir la inequidad, resolviendo la mala planificación y uso conflictivo del suelo, el enorme grado de dispersión y fragmentación socio-espacial, y la mala distribución de la infraestructura social y productiva.

Y para el campo colombiano una reforma agraria profunda, para poder cumplir con la Ley de Desarrollo Rural (2012) cuyos pilares son promover el acceso a la tierra, proteger al campesino y garantizar la seguridad alimentaria; implementar el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria SNIA (2017) que la complementa, y cerrar brechas elevando el nivel de vida del campesino mediante el acceso a educación, salud y bienestar social. Sin ello no se podrá saldar la gran deuda social de inequidad en la distribución de la tierra, ni llevar la paz a las regiones agobiadas por la violencia, priorizando acciones en territorios de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.