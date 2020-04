Colombia covid-19: primero la vida…

Estados Unidos se posicionó desde el pasado jueves 6 de marzo como el país con más contagiados del mundo, al alcanzar 85 mil confirmados de coronavirus, al tiempo que en China eran 81 mil y en Italia 80 mil. Mientras el covid-19 se expande sin control por Estados Unidos, la pandemia que ya deteriora la economía mundial, está casi vencida en parte de Asia, aún progresa en Europa, y es relativamente baja en países en vía de desarrollo, que desconocen la forma de compensar el impacto económico y garantizar la paz social.

Ahora que las cifras a nivel mundial se aproximan al millón de nuevos casos y el de víctimas mortales a 50 mil, preocupa que frente a la hecatombe Brasil esté tomando a la ligera el avance de la pandemia y continúe desestimando la amenaza, y que México haya tardado sustancialmente adoptar medidas. Habrá que mirar cómo el coronavirus está golpeando con fuerza a Ecuador, donde la segunda ciudad del país -el puerto de Guayaquil- vive el drama en las calles con cadáveres, mientras sus autoridades enfrentan el reto de reducir la tasa más alta de contagio en Latinoamérica.

Es que la magnitud de la crisis, no solo puede desbordar la capacidad de los países emergentes: también en Nueva York con 40 mil positivos, los hospitales rebosados muestran importantes carencias de equipamiento, ante un escenario que describen como “apocalíptico”. Por algo Alemania, el tercer país más afectado por la pandemia de coronavirus en Europa con más de 80 mil contagiados, ha debido aumentar el número de UCIS de 28 mil a casi 40 mil y el de ventiladores de 20 mil a 30 mil.

¿Pero Colombia, que pasó de largo por los más de mil contagiados, qué? después de un mes de registrarse el primer caso el pasado 6 de marzo, todos los escenarios realistas permiten anticipar que tendremos que enfrentar sobrecarga de capacidad en el sistema sanitario y presión social. Según el Ministerio, al encontrar que más del 15% del total de casos positivos frente a los registrados como importados o relacionados, no tenían nexo epidemiológico claro, puesto que se desconocía como contrajeron el virus, la semana pasada debió pasar de la fase de contención a la mitigación de la pandemia de covid-19.

Y aunque por fortuna, no se hayan disparado los niveles gracias a medidas que ha tomado el país -aunque graduales-, para alivianar la carga sobre el sistema de salud y no correr la suerte que se ha visto en países asolados por la pandemia, para priorizar la vida sobre la economía, habrá que extender la cuarentena hasta no superar el pico de la curva epidemiológica, buscando asegurar el aislamiento y distanciamiento, masificar la capacidad de detección temprana de casos en poblaciones altamente vulnerables, y blindar adultos mayores con enfermedades crónicas y al personal de la salud.

Aunque la técnica principal utilizada desde el primer caso reportado en China, la PCR, tuvo limitaciones, gracias a las nuevas pruebas de detección rápida que, mediante una técnica inmunocromatográfica, permiten detectar en 10 a 15 minutos si un paciente es positivo o no. Con esta herramienta que facilita trabajar contrarreloj, Colombia con 209 diagnosticados por millón de habitantes, podría aumentar el número de test: apenas superamos a países como, Bolivia (150-100); México, Argentina y Jamaica (100-500).

El desafío para resolver este panorama, aún no es claro: si se desborda la problemática hasta ahora controlada en Colombia, podríamos entrar a un escenario de economía de guerra: más gasto público e inflación por menor tributo, atendiendo solo salud, alimentos y SSPP, ampliando subsidios y transferencias, y sub-remunerando factores de producción hasta no tener la vacuna del covid-19. La OMS, después de que China compartiera la secuencia genética del virus, autorizó ensayos clínicos, como el de la centenaria vacuna de BCG que reduce infecciones virales del tracto respiratorio, para atenuar el covid-19. De servir, habría esperanza de tenerla en 5 o 7 meses, igual la de China que prueba otra vacuna a gran escala, o esperarla más allá por vía de varios países que avanzan.