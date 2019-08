“Los monstruos y tigres de España han colmado la medida de la cobardía de su nación, han dirigido las infames armas contra los cándidos y femeninos pechos de nuestras beldades; han derramado su sangre; han hecho expirar a muchas de ellas, y las han cargado de cadenas, porque concibieron el sublime designio de libertar a su adorada patria.”

Simón Bolívar.

Antes de iniciar este escrito quiero ser clara con respecto al título. No estoy hablando de “la madre patria: España.” Primero, porque no considero en ningún momento que ese país pueda tener ese calificativo. La madre es amorosa, solidaria y piadosa. España sembró en nuestro continente muerte, extinción, violación y saqueo (uno perdona, pero no olvida).

Hablo de las líderes que se levantaron y lucharon por la independencia de nuestro país, que sin ellas no habría sido posible la victoria. La lucha independista contra la reconquista española fue donde más brillaron las mujeres. Allí Policarpa Salavarrieta tuvo su protagonismo como espía y activista en las guerrillas patriotas, ella fue la punta del iceberg de un grupo de mujeres que lucharon mano a mano con los hombres y fueron ejecutadas por mandato de Pablo Morillo (aproximadamente 300 personas fusiladas entre 1815 y 1819, de las cuales se calculan que 59 eran mujeres).

En la Batalla de Boyacá hubo guerreras que combatieron como la capitana Evangelista Tamayo y con ella: Teresa Cornejo, Manuela Tinoco y Rosa Canelones, entre otras. También estaban “Las juanas” que acompañaban en los campos de batalla y los enfrentamientos, no solo limpiando heridas y dando de comer, sino empuñando las armas, esto se dio en contra de lo dispuesto por el general Santander: "[…] No marchará en la división mujer alguna, bajo la pena de cincuenta palos…”.

Igualmente fueron fusiladas por dar apoyo a la guerrillas independistas, mujeres como Mercedes Ábrego por confeccionar un traje al libertador; Dorotea Castro y su esclava Josefa por auxiliar con hombres, caballos y armas a los patriotas; Estefanía Neira de Eslava, por incitar a su esposo a que se uniera a los patriotas; o Manuela Uzcátegui por no dar información de los grupos de independistas.

Y dejo para el final a mi heroína, Manuelita Sáenz, ella que rompió todas las ataduras de su época, se reveló contra un matrimonio arreglado, vivió en su ley y al lado de su gran amor: Simón Bolívar. Fue una guerrera sin igual, vestía de pantalones y se enfrentó a tiros contra los españoles por la libertad de la patria (o debería decir “matria”).

“Mi General: Tengo la satisfacción de participar a S.E. de los combates librados en Ayacucho… Se ha destacado particularmente doña Manuela Sáenz por su valentía… atendiendo a los soldados heridos, batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos; rescatando a los heridos… Doña Manuela merece un homenaje… por lo que ruego a S.E. le otorgue el Grado de Coronel del Ejército colombiano. Dios Guarde a su Excelencia, Antonio José de Sucre”. Lo cual no sucedió, aunque se le otorgó la Orden del Sol de Perú en 1821. Tuvieron que pasar 200 años para tener una mujer Brigadier General en Colombia, María Paulina Leguizamón.

Sin embargo, en la época republicana los hombres lograron guardar de nuevo a las mujeres en las casas y pasaron varias décadas para que volviéramos a la lucha con María Cano y otras valientes que abrieron y siguen abonando el camino para la igualdad y la equidad de la mujer.

La historia se repite una y otra vez, la guerra de ayer y de hoy se ensaña contra las mujeres: son el 49,5% de las víctimas del conflicto armado y también el 40% de los combatientes de la Farc-ep, a las cuales se les vulneraron sus derechos sexuales y de maternidad. La lucha sigue y como siempre silenciosa, como es la situación de nuestros líderes sociales dentro de las que se cuentan 31 mujeres asesinadas, entre el 2018 y abril de 2019.

Los dejo con esta frase de La Pola que sigue teniendo toda la actualidad en este siglo XXI: “¡Viva la libertad, viva la patria y mueran los tiranos de este siglo!”.