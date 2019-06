Una idea podría quedarse solo en eso, si no se tuviera la convicción que es una buena idea.

A raíz del artículo que escribí hace 20 días sobre la posibilidad de hacer un aeropuerto en el sector del kilómetro 41 recibí comentarios positivos y negativos, lo cual es muy importante para un proyecto que todos queremos.

Para tranquilidad de unos (los que apoyaron la idea) y preocupación de otros (los que la criticaron) aquí van los argumentos para ratificar lo propuesto:

No había sugerido antes el nuevo aeropuerto en la zona del Km 41 debido a que solo ahora es una realidad la nueva vía Pacifico III y el puente que atraviesa el río Cauca en esa región. Recordemos cuánto se demora hacer una vía en Colombia.

La doble calzada Manizales, La Trinidad, La Manuela, Tres puertas, Km 41 ya es una realidad, salvo en dos tramos cortos que con la buena voluntad que ha manifestado el Gobierno Nacional con nuestra ciudad, podrían estar terminados antes del año 2022.

La distancia entre Manizales y un nuevo aeropuerto en esa zona es menor que la distancia entre Manizales y el municipio de Palestina, donde aún faltan construir la doble calzada y los accesos a Palestina.

La altura sobre el nivel del mar es considerablemente más baja en el Km 41 que en Palestina, lo cual es definitivo para el transporte de carga y pasajeros.

El desarrollo agroindustrial de la zona del 41 es inmensamente mayor que en cualquier otra zona cercana. Vale la pena conocer esa región para aquellos que aún no lo han hecho.

En la zona sugerida no hay construcciones aledañas que afecten, y hablando de planeación y urbanismo es apenas lógico que aquí las cosas se harían al derecho, no como en Palestina donde afectaron y afearon el medio ambiente haciendo un muro de contención que según los expertos habrá que demoler y reconstruir para mejorar el sentido de aproximación de la pista.

En el Km 41 se podrían hacer aterrizajes y despegues diurnos y nocturnos en ambos sentidos de la pista, en Palestina es imposible.

La propuesta del 41 es perfectamente viable a través de una alianza público privada mientras el proyecto de Palestina solo podría hacerse con recursos públicos, que son cada día más escasos para este tipo de obras.

No dudamos de la voluntad política para invertir los 100 mil millones aprobados en el PND, pero en los 1.160 días que le quedan al Gobierno no es probable que el presidente Duque aterrice en Palestina.

20 hectáreas de tierra en el 41 darían para hacer una pista inicial de mínimo 2.500 metros, ambientalmente ejecutable, que unida a la adecuación de los terrenos y la construcción de una terminal de pasajeros sería perfectamente viable con mucho menos de 100 mil millones de pesos. Quedarían además los terrenos aptos para hacer bodegas de carga (que no los hay en Palestina) y para ampliar más el nuevo aeropuerto que podría llegar a ser internacional y hacer además muchas otras obras que requiere un verdadero aeropuerto como lo merece Manizales, y no solamente una pequeña terminal de pasajeros de 1.400 metros para reemplazar La Nubia.