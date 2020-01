Desde hace 35 años veo cómo van desmoronándose las instalaciones de la antigua fábrica de Tejidos Única, entre las carreras 25 y 28 y calles 31 y 33, edificio que visto desde el cable aéreo parece que fuese un escenario ideal para filmar películas de la segunda guerra mundial por su grado de abandono, suciedad, deterioro, como si toda el área hubiera sido bombardeada, todo amenaza ruina, este edificio requiere tomar ya medidas urgentes de saneamiento ambiental, por el bien y seguridad de su entorno.

Aunque es propiedad privada y sus dueños ni son, ni viven en Manizales, a mí sí me duele que pasen los años y no haya ningún proyecto de renovación urbana a la vista en dicho sector, aunque hubo dos proyectos de construcción de vivienda que fueron abortados. No sé qué han hecho las anteriores alcaldías para recuperar ese espacio, podrían los propietarios como negocio financiero y tributario entregar el inmueble como una donación al municipio y deshacerse de semejante lepra de edificio.

Como tierra no vuelven a hacer, propongo que esos 22.000 m2 de tierra ociosa sean destinados para uso público, financiada con nuestros impuestos, bien sea a través de predial y/o con los aportes que hacen los constructores en la sobretasa de compensación destinada para parques cuando licencian un proyecto. A propósito, los constructores la pagan vía curadurías, pero no se ve su inversión, o si no, dígannos ¿en qué obras han invertido dichos dineros en las últimas décadas? La administración de la ciudad tiene una deuda histórica en la construcción de áreas verdes o parques con verdaderos árboles naturales, no todo puede ser cemento en puentes, glorietas, avenidas que aunque son necesarios nos distraen construyendo parquecitos de mentiras y árboles en acrílico con luces de led desechables (para muestra el parque de la mujer).

En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente tiene que el uso del suelo de este lote, según el ámbito normativo AN5, tiene restricciones de construcción en altura por el paso del cable vía, además el área en cesiones y zona verde obligatoria, hacen que no sea muy atractivo para los inversionistas del cemento; por lo tanto lo ideal sería dejarlo como un parque para disfrute de los ciudadanos, pues es un balcón natural para apreciar nuestra hermosa Manizales y sus montañas, además de valorizar un barrio que actualmente está deprimido, y ser detonante para un nuevo polo de desarrollo para la ciudad.

Esta zona recuperada como parque sería la mejor inversión que haríamos los ciudadanos de Manizales con nuestro dinero y que podría dejar esta Alcaldía “verde” que comienza, pues tiene 4 años para consolidar y desarrollar la idea, ya que en sus secretarías cuentan con expertos en todas las áreas para la desmaterialización de este bien mostrenco, la elaboración de los diseños y presupuestos, para su construcción y trámites financieros y jurídicos. ¿Qué son 4 años para 35 de abandono?, nada. En el futuro nos dará un pulmón verde en el centro de la ciudad y estaríamos invirtiendo una pequeña porción de nuestro dinero generando oxígeno para nosotros.

Esperemos que la juventud no tenga que marchar ahora para exigir que haya más arborización, zonas verdes y espacios públicos dentro de la ciudad, pues nos han vendido la idea que la ciudad tiene suficientes m2 de parques, pero la realidad es que no llegamos ni a 5 m2 por habitante, menos de la mitad de las recomendaciones internacionales. Esta es una ciudad gris, ejecutemos este proyecto para hacerla más sostenible, acogedora y amigable con el medio ambiente antes que los constructores nos la sigan pavimentando y reforestando con postes de concreto.

Como el presupuesto nacional tiene destinado para este cuatrienio más dinero para la educación, se puede presentar un buen proyecto a los entes del Estado que tienen los recursos, y podríamos entonces pensar en darle más vida a este parque, desarrollando la construcción de un gran centro cultural, con salas de exposiciones, museos, salas de música, en fin, con todas las actividades artísticas que actualmente no tienen sedes como la Orquesta Filarmónica Juvenil, las bandas, los coros, grupos de teatro y danza, etc. y que haga el parque más atractivo, pues estaría ubicado tan solo a una cuadra de la estación del cable vía. No es que se vaya a construir una nueva sede del Guggenheim, pero sí se puede pensar en hacer el mejor y más completo centro cultural de la región.