Es usual que a la manera de cualquier producto comercial, los políticos acompañan sus causas con frases alusivas a su personalidad, sus deseos o propósitos. De los 19 concejales que tendrá Manizales en los próximos cuatro años, vale la pena recordar qué podríamos esperar de ellos, según sus campañas: un odontólogo (Martín Sierra), un médico (Henry Gutiérrez) y un abogado (Christian Pérez) proponen presencia social y mucha salud. En materia de generación de confianza ciudadana y en la clase dirigente, serán los concejales Orlando Quiceno y Diego Tabares, quienes asumirán semejante reto. Otros por su parte consideran, que se deben a la gente y trabajarán con ella, tales los casos por ejemplo de Andrés Sierra (El concejal de la gente), Juan Manuel Marín (avancemos juntos), Hernando Marín (hablo por usted), Héctor Fabio Delgado (quiero lo mismo que tú) y Jhonnyer Bermúdez (yo me sumo). Por su parte los Verdes, aunque no develan sus propósitos, se hicieron elegir a partir de sus ideologías o formaciones personales: un animalista (Jhon Hemayr Yepes), un politólogo (Julián Andrés García) y un mockusiano (Alexánder Rodríguez). El emprendimiento y la representación del sector del entretenimiento estarán bajo la égida de Julián Pineda, mientras que los otros liberales, apelan más a frases para otro tipo de liderazgo, como el de Víctor Cortés (hechos no palabras) y el de César Díaz donde Manizales es su pasión. Finalmente, el nuevo concejal Jorge Eliécer Galeano, no prometerá sino que se ha comprometido, aunque no informa con qué. El ahora más antiguo concejal de Manizales, Luis Gonzalo Valencia, aunque no hizo una apuesta en concreto, imaginamos que le jalará un poco a todo. Y fiel a sus posiciones tradicionales la familia esperará un espacio de representación en el concejal Julián Andrés Osorio.

En resumen, los seis grandes temas de ciudad que debemos esperar en los próximos cuatro años de los concejales de Manizales serán: Salud, confianza, trabajo con la comunidad, entretenimiento, animales y familia. Otros grandes temas, que no fueron frente de batalla de los nuevos corporados, de allí que no sean protagonistas de los próximos años podrían ser: medio ambiente, cultura, riesgos, corrupción, movilidad, espacio público, juventud e inclusión.

Durante mi honroso lapso como concejal de Manizales (2012-2015) y como presidente del Concejo (2015), pude evidenciar, lo que a mi juicio son los cinco grandes defectos del Concejo que como corporación empañan su función legal y constitucional: 1. Impuntuales: salvo las sesiones protocolarias de instalación y clausura que duran en promedio 30 minutos, rara vez los 19 concejales están presentes en una sesión completa; 2. No escuchan: como actores políticos que son, los concejales usualmente buscan ser escuchados, pero no escuchan ni siquiera a los invitados y les cuesta permanecer sentados y atentos a un debate; 3. Trabajan a deshoras: para no perder el derecho a la remuneración de una sesión ($294.300 para 2019), algunas veces programan sesiones pasada la media noche que usualmente duran entre 5 y 10 minutos; 4. Abusan del reglamento interno: muchas veces para efectos de desgastar a los opositores “juegan” al carrusel de la “moción”, la “alusión” y la “réplica” hasta finalizar con una “suficiente ilustración” y 5. No leen. En los grandes proyectos de ciudad como plan de desarrollo, POT y presupuesto salvo contadas excepciones, no leen con juicio los extensos proyectos y sus respectivos anexos.

En lo personal, si el Concejo eliminara estos lamentables vicios, lo demás sería ganancia para el municipio. Sé que se han esmerado física y económicamente para llegar, pero también es hora de demostrar que realmente quieren servir a la ciudad. Éxitos en su gestión.