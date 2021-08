Toros para todos

Estimado Juan José:

Nacido en Illinois el 21 de julio de 1899, fruto de la unión entre un médico y una cantante, no tuvo realmente una infancia feliz dados los constantes embates de su autoritaria madre sobre lo que debería hacer con su futuro. Inicialmente quiso que abrazara una profesión relacionada con la música y contra su voluntad lo inició en el violonchelo; posteriormente se empeñó en que estudiase medicina, como su padre, deseos que el joven tampoco acató ya que su pasión eran los deportes, habiéndose destacado en la práctica de varios de ellos a saber: waterpolo, atletismo, fútbol americano y, dado su carácter pendenciero, el boxeo.

Es así como Ernest Miller Hemingway en el año de 1917 resuelve buscar su propio destino y se emplea en el diario “Star” de Kansas City. Durante la Primera Guerra Mundial, al no poderse enlistar por un tema médico en uno de sus ojos, ingresa a la Cruz Roja y es destacado como conductor de ambulancias en el frente italiano, donde resulta gravemente herido. No sobra recordar que se hizo acreedor a dos medallas al valor durante su paso por esta sangrienta contienda.

A su regreso a los Estados Unidos de Norteamérica se casó y se reincorporó a la vida periodística hasta que resolvió partir para París, donde trabajó como corresponsal extranjero, encontrando la forma de relacionarse con personajes de la talla de James Joyce, Joan Miró y Picasso. Y como el buen aventurero que era cubrió las guerras greco-turca, la Civil Española y la Segunda Guerra Mundial.

En el año de 1923 visitó, en compañía de su mujer y unos amigos, todos en condición de turistas, la ciudad de Pamplona, donde conoció y participó en los tradicionales Sanfermines, quedando prendado de ellos y de lo que representaban para la cultura española, hasta el punto que regresó anualmente a estas fiestas hasta el año de mil novecientos treinta y uno.

Este particular enamoramiento del notable periodista “gringo” con la Fiesta de los Toros dio como fruto los libros “Fiesta” (1926) y “Muerte en la Tarde” (1932) siendo el primero de ellos considerado no solo como el inicio de la transición que se dio en la obra de Hemingway del periodismo a la escritura formal, sino como una de las primeras muestras de la desenfrenada pasión que le producían la lidia y el arte de torear al futuro Nobel de Literatura. Estas dos obras aunadas a una tercera de titulada “Verano Sangriento”, que de trabajo periodístico para la revista “Life” pasó a convertirse en novela, han sido indiscutiblemente unos aportes fundamentales para que tanto los Sanfermines como los Toros en general adquirieran notoriedad dentro de ciertos grupos sociales que en ese momento no solo desconocían la Fiesta sino el arte del toreo como expresión artística el ser humano.

Los “sabiondos” de siempre criticaron, en su momento, estas obras argumentando que su contenido carecía de los conocimientos taurinos básicos que permitieran darles un lugar destacado en la literatura taurina. Pero lo que no intuyeron ni vieron estos “criticones de oficio” era la inteligencia y sagacidad del autor, que si bien estaba bastante más que formado e informado en materia taurina de lo que muchos pensaban, entendió que su obra iba dirigida, principalmente, a un público ajeno completamente a la Fiesta de Toros y por ello debía usar un estilo, un lenguaje y un “aire” que nada tenía que ver con lo que en la época era definido como “literatura taurina”. Recibe un abrazo de tu amigo. El Fraile.

Añadido. Es alucinante ver como frente a los peligrosos sucesos que patrocina la temible “agenda globalista” y que se han dado en países vecinos como Venezuela, Argentina, Chile y últimamente Perú, los colombianos no se conmuevan ni se den cuenta, ni “realicen” como dicen los modernos incorrectamente por imitar a los gringos, de “lo que les viene pierna arriba”. Hoy no debemos hablar de una Patria Boba sino de una Patria de bobos.