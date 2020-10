Sostenibilidad ambiental

Estimado Juan José:

Con los años se han vuelto un lugar común los argumentos que repetitivamente se usan para defender la tauromaquia, desgastándolos hasta el punto que han perdido su efectividad para continuar siendo elementos capaces de cambiar la forma de ver las cosas. Aquello de que atacar la fiesta ofende las costumbres y tradiciones de los países de raíces ibéricas, que viola los derechos de las minorías, que se atropellan manifestaciones que pertenecen a la órbita del arte y la cultura, que son posiciones fascistas, que humanizan los animales y tantos otros del mismo corte que no por su constante repetición dejan de ser ciertos van dejando de producir los efectos que se buscan, o sea que la gente tome conciencia que la actividad taurina debe ser aceptada y respetada.

No sé si por tratarse de un tema al cual apenas se le está reconociendo la importancia que tiene para el planeta, son muy pocas las veces que se destaca el papel de la crianza del Toro de lidia como gran protectora del medio ambiente, que es entre otras el lugar que a través de la historia ha ocupado, pero que rara vez le ha sido reconocido. En las dehesas donde pasta El Rey de la Fiesta, y esto para que lo sepan los “ecologistas urbanos” que no distinguen entre una vaca y un par de tijeras, la naturaleza se respeta al máximo pues entre más agreste, primitiva y natural sea su crianza, mejores resultados se obtendrán en lo que a su comportamiento en el ruedo se refiere. El Toro en sus dominios comparte con todos los animales y plantas de monte que el hombre ha tratado de destruir, cazándolos o desplazándolos en su inmenso afán por enriquecerse a costa de la destrucción de la naturaleza, causando deterioros irreversibles al medio ambiente. Es así como en países conscientes de estos temas y realidades, como es el caso de México, han hecho un valioso reconocimiento a las explotaciones de ganado bravo y en el estado de Tlaxcala les dieron el estatus de “Reserva Ecológica”, algo que en Colombia deberíamos hacer, si es cierto (señorita Padilla) que nos preocupa tanto la defensa de fauna, flora, y protección de especies en vía de extinción, como lo sería la raza del Toro de Casta si acabaran con las corridas de Toros.

Las ganaderías bravas son verdaderos parques naturales al servicio de la conservación de la naturaleza en donde aquel ganadero cuyos orígenes son campesinos es un verdadero ecologista, más serio, conocedor y comprometido con los temas de la sostenibilidad ambiental que cualquier activista que se autodenomina defensor de los animales, pero que si le hablan de una tatabra, de un paujil o de un tamarino, no sabe si se trata de exóticas variedades de cannabis que debería probar, de jugos energizantes, o de unos remedios de esos que eventualmente promociona el Indio Amazónico para la diarrea.

Y ahora: “A otra cosa mariposa”. Gran ejemplo de respeto dieron los taurinos al permitir que en las transmisiones que hizo Telecafé de las corridas dadas con motivo del cumpleaños de la Ciudad en la ya tradicional Feria del Novillero Toros y Ciudad de Manizales, no se transmitieran los momentos o tercios, como se dice en el argot, de varas, banderillas y suerte suprema, para no incomodar u ofender la sensibilidad de algunas personas que no son afectas a la Fiesta. Con esta ejemplar actitud queda pues planteado y probado que “todos cabemos” en el desarrollo de la vida social siempre y cuando exista el respeto; y así como obraron los taurinos en este caso es como ellos esperan que actúen para con ellos aquellas personas que tienen ópticas diferentes frente a la tauromaquia. Si la corrida no es de su agrado que no asistan a la plaza, pero que no pretendan imponer sus gustos, sus puntos de vista y sus particulares posiciones sobre otros componentes del colectivo que piensan y sienten diferente. Con respeto e inteligencia, TODOS CABEMOS. Recibe un abrazo de tu amigo. El Fraile. Añadido: Cincuenta y cinco mil visitas tuvo la Feria del Novillero en las redes. Yo me pregunto ¿Qué otra actividad de las que se realizan en la ciudad convoca y promociona tanto como lo hacen los Toros? Si permitiesen dar la Feria Taurina el año que viene, con total seguridad la economía local reverdecería.