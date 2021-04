La tarea incompleta

Caldas Cafés de Alta Calidad es un concurso que busca exaltar y dar visibilidad al café especial que se produce en el departamento. Eficientemente cinco cooperativas acopiaron y calificaron los lotes los cuales fueron catados y perfilados para ser evaluados por un jurado en tres categorías: Un paso adelante (334 participantes), Comenzando el camino (31) y Hacia nuevos horizontes (9); hubo 450 caficultores este año, al final llegaron al Ritual del Café 374 muestras de 24 municipios. Una buena estrategia de promoción e información convocó productores animándolos a participar por premios, reconocimiento y una subasta final.

Algunos ganadores del concurso han manifestado su inconformidad por los bajos precios de la subasta. Los cafés varietales premiados en “Hacia nuevos horizontes”, de Risaralda Caldas (Gesha natural) de 88,62 puntos de calificación se vendió a US$4.10; otro de Chinchiná de 88,03 puntos se vendió a US$3,40 y un tercero de San José de de 87,95 a US$3,10, en la categoría de procesos que son más costosos y cuyo valor de referencia del mercado oscila entre 5 y 8 dólares sin ser de concurso.

El panorama en café lavado fue más desolador, un café de Pácora de 85,97 puntos se vendió a US$2,20, el cual tiene un precio de referencia por puntaje a partir de US$3,60 en las tablas del concurso Taza de la Excelencia de Federación. En 2019 el café ganador se vendió a US$9,25 de 89,45 puntos y un lavado de 87,05 puntos a US$11,65. Resulta preocupante que nuestro Comité Departamental de Cafeteros desconozca y deprecie el valor tangible del café de concurso vendiendo por debajo del precio de referencia de la SCA (Specialty Coffee Asociation) y de la misma Federación. Es el resultado de la falta de liderazgo y estrategia, desconocimiento, no convocar compradores y que no haya postores para pujar.

Los cafés de Cauca, Tolima y Huila, por ejemplo, están muy valorizados así no ganen concursos, porque sus subastas convocan compradores llegando a precios altos y ganando prestigio. Otro ejemplo, el café ganador de Antioquia en noviembre de 2020 cotizó a 70 dólares y el promedio de la subasta en línea fue de US$19,49 para los 24 lotes finalistas con 123 compradores en línea.

Todo lo ofertado lo vendieron por encima de 10 dólares; convocaron 7 catadores nacionales y 22 internacionales de 4 continentes para escoger los mejores producidos de marzo a junio de 2020: en plena pandemia. En Caldas en los últimos 3 años 50 fincas han clasificado a subasta de las cuales 6 han puntuado por debajo de 85 puntos SCA, 9 fincas entre 85-86 puntos, 25 equivalentes al 50% entre 86-87 puntos, 7 fincas entre 87-88 y 3 por encima de 88. El evento debe garantizar que estos productores reciban mínimo precios de referencia SCA por haber llegado a subasta lo cual no ocurrió.

Faltó asesoría, hacer convocatorias, difusión, enviar muestras anticipadamente a clientes y subastar por internet como es común hacerlo desde antes de la pandemia. Adicionalmente los cafés que no ganaron quedaron a precio comercial, siendo también de alta calidad, no hubo estrategia para ellos. La prorrata no es como la planteó el director de cafés especiales quien manifestó que el café ganador, subastado a 4 dólares , con los 3,5 millones de pesos del premio quedaba a 8 dólares la libra, eso no es serio!, (https://YouTube.be/U1AQSPNrqM4). Es importante incentivar la producción de cafés especiales, pero salir al mercado demanda gestión, liderazgo y conocimiento para saberlo vender y cumplir el objetivo; que el concurso no sepulte el esfuerzo de quienes invierten y arriesgan para producir bien, desvalorizando el café Caldense. La tarea quedó incompleta.