Identidad taurina

Estimado Juan José:

Después de oír los cometarios favorables dirigidos a Cormanizales por el hecho de haber sido la única entidad local que se preocupó por que los manizaleños no se quedaran sin una distracción durante la época en que normalmente se celebra su Feria y para ello programó dos espectáculos que intituló “66 Temporada Taurina de Manizales”, me parece importante analizar lo que este hecho representa para la ciudad y para su futuro, no solo como Ciudad Taurina, sino como Ciudad Ferial, famosa por ello en los cinco continentes.

El haber dado dos corridas virtuales, sin importar la forma en que fueron estructuradas, ni cómo llegaron a los ojos de la comunidad nacional e internacional, ni la calidad de sus carteles, ni los resultados que estas tuvieron en sí mismas, pero sí la ola de elogios, agradecimientos y aplausos que el gesto recibió de parte de toda la comunidad deja ver con claridad varias realidades que nadie podrá desconocer después de hoy, por más que pretendan restarle importancia a los hechos que han quedado firmemente sentados y que a continuación comentaremos.

Lo primero y más significativo de todo es que se reafirmó el hecho que la actividad principal y quizá la única que verdaderamente importa a la ciudadanía de su Feria son los Toros. Con esta afirmación no desconozco la importancia de otros eventos como La Tango Vía, los conciertos, los tablados, las fondas, los fuegos de artificio, etc. Lo que sostengo es que estos no son la base, el eje, el motor de la Feria como sí lo son las corridas de Toros. Y lo digo porque si bien la gente se resignó y no exigió a las autoridades locales que programaran alguna actividad de las que normalmente se dan durante la Feria, aun cuando fuese de manera virtual, como sí sucedió en Pasto con las fiestas de Blancos y Negros, o en Cali con su alegre y colorida Feria o en Riosucio con la Festividades de Diablo, o en Barranquilla con el Carnaval… en esta Manizales de Alma lo único que interesó fue que se dieran Toros. Lo demás en poco los ocupó y el burgomaestre local la sacó barata dando pálidas disculpas para no ofrecer divertimento a la ciudadanía, usando argumentos que en otras ciudades no hubiesen sido aceptables ni aceptados porque las gentes no permiten que se les prive de lo fundamental; y en Manizales y en Caldas lo fundamental son los Toros. Y sin tener que elucubrar demasiado, los hechos citados demuestran que una parte primordial de la identidad de manizaleño es su amor por la tauromaquia. Aquello de que los Toros están en el ADN de los manizalitas no es una historia china; al contrario, es una verdad de a puño, como también lo es la máxima de que “Sin Toros no hay Feria”

Y para terminar pienso que esta idea de presentar dos corridas con carteles de toreros nacionales es, como dicen en el famoso programa de TV, “reto superado”, pues a decir de la empresa las corridas virtuales obtuvieron una certificación de cinco mil visitas un día y seis mil el otro, que si suponemos dos personas por equipo sintonizando los Toros, en las dos tardes hubo plaza llena. Y si es “prueba superada” qué bueno sería entonces que, perdido el miedo a las corridas con diestros colombianos únicamente, en la Feria entrante se programaran nuevamente dos corridas “nacionalistas”, pues las actuaciones de los “puros criollos” durante esta feria virtual fueron muy ponderadas por parte de la empresa, de los gacetilleros y de gran parte del público que las vivió a través de las redes. Este es un suceso más que se constituye en un “hit” para los aficionados que creemos que hace tiempo se debió haber iniciado el camino de la nacionalización taurina o por lo menos de la americanización de nuestra Fiesta, para dejar de depender tanto de los “gachupines”, como sucede hoy en Colombia. La idea no es hacerlos a un lado del todo, pero tampoco seguir permitiendo la “invasión imperialista española” de que hemos venido siendo víctimas en Colombia a través de los años. Por ejemplo en México se hace una Fiesta en la cual tres nacionales llenan fácilmente el coso de Insurgentes. En Colombia nadie se había atrevido. Ya lo hizo Cormanizales de manera exitosa, así que “adelante con los faroles”. Recibe un abrazo de tu amigo El Fraile.