El sexo de los Ángeles

Estimado Juan José:

Yo sé que te va a costar trabajo creer que lo que te voy a contar realmente sucedió en la por algunos llamada “Honorable Cámara de Representantes”, pero aun cuando parezca de Ripley, los hechos, documentados todos en el mencionado recinto, se dieron en día reciente.

Se presentó para ser debatido un proyecto de ley prohijado por la bancada “animalista”, o defensores de los animales, como se hacen llamar algunos de esos ídem, en la cual se propone prohibir que cualquier persona natural posea un canino o un “minino” entero, vale decir sin castrar y, de tenerlo, el propietario o tenedor estaría obligado a esterilizarlo en un periodo de doce meses contados a partir del momento en que entre en vigencia esta ley.

Continúa el muy sesudo proyecto de ley proponiendo que en adelante ninguna persona natural podrá criar, reproducir, perros o gatos porque esta labor será exclusiva para personas jurídicas que cumplan con otra serie de requisitos ridículos que el proyecto describe. Pero ojo. Los actuales “kennels” o criaderos de perros quedan por fuera del negocio y tendrán que, a pesar que lleven años dedicados a la crianza, mantenimiento y educación de caninos, y cuenten con más experiencia y conocimientos sobre estos temas que los geniales padres de la patria que están proponiendo esta barbaridad, tendrán que iniciar, repito, un nuevo diligenciamiento de licencias, permisos y autorizaciones, ante no se sabe quién porque en el proyecto no se menciona la entidad o entidades que manejarán estos asuntos. Vaya genios.

Parece que el artífice de esta gran genialidad, que no es nada distinto a un aberrante ataque contra la integridad física del mejor amigo del hombre (y de los gatos también), es un personaje llamado Juan Carlos Losada, para que lo tengan en cuenta en el próximo ejercicio electoral aquellos ciudadanos que aman a sus mascotas y que las cuidan como si fueran parte de su familia y que en virtud de esta monstruosidad, si se llegara a aprobar como ley de la República va a llevar la extinción de muchos razas. Se me antoja pensar que las que primero sufrirán serán las criollas, pues si el campesino no va a poder reproducir su “perro andariego que se tragó la montaña” el atentado contra sus costumbres y forma de vida va a resultar tan o peor de grave que el exabrupto fascista que propone el genio Losada.

Deberemos prepararnos para ver con que nueva barbaridad prohibicionista , con seguridad atentatoria contra la integridad física de los irracionales se va a venir este declarado vegano cuando le dé por meterse con la crianza de bovinos, Toros de corrida incluidos, de equinos y demás animales que le sirven al hombre para su supervivencia, creaciones artísticas y compañía.

El país no puede seguir perdiendo tiempo debatiendo asuntos tan ridículos y de tan poca trascendencia para la vida nacional, cuando hay asuntos de la mayor gravedad que muestran como el país se está desboronando, o si no démosle una mirada a la salud que está manga por hombro y qué decir de la educación, de la inseguridad y del hecho que, nuevamente, el ingreso a un porcentaje bastante representativo del territorio nacional está vedado tanto para el Estado como para el ciudadano del común porque se encuentra en manos de los violentos. Después de tanta barbaridad lo único que falta en el Congreso de la República es que se proponga un debate sobre el sexo de los ángeles. Recibe un a brazo de tu amigo. El Fraile Añadido: Me ha contado un pajarito que la Feria taurina de enero del 2022 se dará. Vayan asegurando sus abonos.