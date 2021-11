A cada uno lo de cada uno

Estimado Juan José:

Bien recordarás que desde que iniciamos esta amable relación epistolar no pierdo oportunidad para manifestarte que dentro del concepto de universalidad que arropa la Fiesta encuentras las causas, los elementos y las entidades que aseguran su realidad y su atemporalidad. Y una parte de esa realidad, el aspecto que cubre la materialización del concepto, resulta para muchos aficionados interesante de conocer, evaluar y, cuando de ellos depende, aplicar.

Es así como establecemos que los fundamentos tradicionales del toreo se mantienen bastante firmes dado que la evolución que del mismo se ha dado post- tauromaquias relevantes en la historia, ha sido más de forma que de fondo.

De igual manera siempre se ha mantenido vigente una diferenciación entre los matadores de Toros según la escuela que su corazón les haya permitido abrazar, siendo las dos básicas la del toreo artístico y la del toreo de poder. Y no hablo “toreros de valor”, como equivocadamente se les tilda por ahí, dado que cualquiera que se vista de luces lo posee a raudales.

Como máximos exponentes del toreo de arte de nuestra era podemos recordar a Pepe Luis Vásquez, Paco Camino, Curro Romero, Rafael de Paula, Curro Vásquez, al mexicano Manolo Martínez, a Morante de la Puebla, el capote del hijo adoptivo de Manizales Pepe Cáceres y muchos otros cuyos nombres ahora se me escapan. Y en cuanto a los toreros de fuerza o poder, gratos recuerdos conservamos los aficionados “veteranos” de Miguel Báez “Litri”, Diego Puerta “Don Valor”, Paquirri en sus inicios, Miguel Márquez “El Cañón de Fuengirola”, hoy emulados por toreros del corte de Rafaelillo, Manuel Escribano y Rubén Pinar, estos dos últimos que entraron al cartel de la Feria de Manizales.

Y al Torero de poder hay ciertas ganaderías que le vienen bien, como son las llamadas “duras” que se caracterizan por que sus toros poseen una clara personalidad, un definido carácter y un rudo y a veces incómodo comportamiento, lo que los hace difíciles, mas no malos. Tomemos el caso de los Miuras que cimentan su fama en su condición de animales de comportamiento permanentemente cambiante durante la lidia, o los poderosos Pablo Romeros hoy Partido de Resina, o los Dolores Aguirre, que con guasa la gente del Toro llama “los Dolores agárrese” y varias otras que son imprescindibles en las Ferias de las plazas de primera categoría en España. En Colombia podemos calificar de ganaderías “duras” a Mondoñedo y a Dosgutiérrez.

Conclusión mi querido Juan José: para los toreros de arte y “pellizco”, el “Toro Artista” como llamaba Juan Pedro Domecq a los animales dulces, nobles y bondadosos que embisten todos igual y los toreros no requieren hacer un esfuerzo mayor con ellos, ya que su comportamiento es suave y predecible. Y para los “toreros de poder” las ganaderías “duras”, porque ellos son lo que saben descifrar exitosamente las condiciones de estas reses, a veces cambiantes, a veces bruscas, a veces de cortas embestidas, con peligro unas y huidizas otras; en una palabra: impredecibles, pero que si el matador logra encontrarles “las cosquillas” trasmiten y emocionan como el que más.

De todo se ve y de hecho se debe ver en la viña del Señor. No podemos olvidar que todo Toro tiene su lidia y el público debe valorar y disfrutar no solo la plasticidad que le imprime a la faena el torero fino con el toro facilón y noblote sino los conocimientos, la entrega, la técnica y la temeridad que despliega el torero poderoso ante el Toro duro, potente, difícil, cambiante, a veces peligroso, que si coge de seguro hiere. Ambas vertientes del toreo son válidas y meritorias. Y buen aficionado es el que observa, admira, entiende y disfruta las dos. Recibe un abrazo de tu amigo. El Fraile.

