Prostituyendo la política

La política, que es el arte noble con el cual se gobiernan los pueblos por encargo de sus ciudadanos, ha sido manoseada impunemente, metamorfoseada sin pudor alguno para terminar convirtiéndola en una actividad degradada, que beneficia clanes y grupos de poder que olvidaron por completo, si es que alguna vez lo han tenido, el fundamento y los principios que la rigen en democracias de verdad, con personas dedicadas a servir a sus electores y no a sus amigos.

La política así concebida se convirtió en una verdadera alegoría a la más degradada de todas las actividades públicas, convirtiéndola en un verdadero prostíbulo, donde los proxenetas políticos y sus segundos, “prostitutos” del poder, han hecho que su ejercicio sea una vergüenza, llena de artimañas y ardides, tramposos y deshonestos, con los que se hacen a fortunas incalculables, sin que el pueblo, su verdadero patrón, les exija el cumplimiento de sus obligaciones y promesas. Esto, porque convirtieron el ejercicio de la misma en un vulgar y lucrativo negocio que impunemente se dedica a favorecer minorías, a burlarse de las mayorías, que fueron las que los eligieron y les dieron el encargo.

Este fenómeno de degradación se da en lo local, lo regional y lo nacional, sin que la gente pueda frenarlo, porque en su absoluta prepotencia, tienen todos los entes de control a su servicio, no para vigilarlos, investigarlos y sancionarlos con penas ejemplares, cuando las merezcan, sino para de manera hipócrita y disimulada, mantenerlos libres de cualquier culpa o responsabilidad.

Las rarísimas excepciones de políticos que están siendo investigados, o los que han sido condenados, tienen mucho de la típica actitud de venganza y de retaliación entre poderes, para demostrar y advertir de paso a los otros que el que ose salirse de los caminos que ellos trazan pagará caro su atrevimiento.

Cuando eventualmente la ley ha sido cautelosa y justa, después de largas investigaciones, termina condenando a uno de esos delfines embriagados de poder, entonces los delincuentes que se beneficiaron de sus amos, tienen autorizaciones que son vergonzosas para dictar conferencias, hablar sobre moral pública y defenderse con cartas reproducidas por medios prepagos, trinos y mensajes, con los que no demuestran inocencia, pero despiertan lástima. Una pesadilla que hace que miles de personas, no conscientes de que es a ellos a los que les robaron y a los que defraudaron, se solidaricen con esos personajes, bárbaros técnicamente bien o mal preparados, que no tienen recato, carecen de autocrítica, remordimiento, conciencia y responsabilidad por las acciones y omisiones que los tienen bajo el escrutinio de la justicia, a la espera de que algún alto funcionario de los que hacen parte del gobierno les dé la mano, que los saque en limpio, cuando son sucios y carecen de vergüenza.

El CD, que no es de centro y que por supuesto no es democrático, es la representación más clara de lo que es la extrema derecha “todo poderosa” nos está gobernando por la encomienda de un expresidente, al que muchos con estulticia, llaman ”presidente eterno”, grupo al que pertenecen en su cuadro de parlamentarios no pocos personajes de bajísima estofa, cuestionamientos sobre su procedencia, sus vínculos con delincuentes reconocidos, de lo que se defienden diciendo que la deshonra no se hereda, aunque actúen con desfachatez y cinismo, admiren a los personajes que los engendraron y educaron con lo que obtuvieron de sus actividades deshonrosas y delictivas.

Agreguemos a ese actor de baja estofa, la proliferación de partidos que siendo de los mismos dicen ser distintos: la U, Cambio Radical, Mira, Partido Verde, entre otros, sin contar con las volteretas inesperadas de algunos que, saliendo de un polo, ahora se les unen con hipocresía y maquiavélica diatriba para mantener el poder a cualquier costo.

El títere que tenemos de presidente sale ahora con el cuento de que las vacunas para la covid, que no han llegado todavía, muchas veces más costosas que en otros países, asegura sin ruborizarse que es una cláusula de confidencialidad que si “rompen” los laboratorios que la producen nos dejarán sin ellas. Eso se lo cree nadie, porque la contratación pública no puede ser secreta. A otro perro con ese hueso Ivancho. Esperemos que llegue pronto #ElDíaSinIván.