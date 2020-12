Mitigar las tragedias del cambio climático

Estamos sometidos a tragedias que producen el cambio climático, el mal manejo que los humanos dan a la naturaleza, creyendo que pueden modificarla impunemente, sin respetar las reglas que rigen la formación de una tierra cambiante y en movimiento constante, alterada por la mano de los que creen dominarla, sin que las consecuencias de destructores parezcan importarles.

El mundo sigue evolucionando, el hombre trata de imponerle condiciones que dejan destrucción, derrumbes, inundaciones y deterioro ambiental. Por la arrogancia del Homo sapiens, no ha aprendido cuando la naturaleza le ha demostrado que ella es la que gobierna su evolución, que el hombre es un pigmeo en el proceso de conservación de la naturaleza y sus recursos.

Algún día tendremos que hacerles caso a los expertos. No podemos seguir improvisando con gente que no tiene conocimientos medioambientales suficientes y causan verdaderos desastres naturales que habrían podido prevenirse.

Sobre eso escribió con certeza el científico José Horacio Rivera Posada, especialista en el tema. Pero pocos le paran bolas, porque eso parece no importarle a la gente, aunque sea la causa de muchas de sus desgracias.

“¿Por qué fallan las obras de ingeniería convencional de concreto en el control de la erosión y movimientos masales?”. “Fallan porque por lo general no se buscan las causas de los procesos degradativos, sino que simplemente se actúa sobre los efectos del problema. Tampoco funcionan, ya que se utiliza una ecuación de Terzaghi, desarrollada en geotecnia, especialmente en mecánica de suelos, para medir la capacidad portante de un terreno en el establecimiento de estructuras pesadas, tales como puentes, carreteras, edificios, túneles, entre otras, y que se extrapoló erróneamente y sin criterio alguno para el control de erosión y movimientos masales. Ecuación con la cual se determina un factor de seguridad, el cual, si da un valor igual o menor que uno, indica que se debe hacer la obra y si da mayor que uno, no se requiere la obra”.

“No obstante, la obra siempre se hace así el valor sea menor o mayor que uno. Lo que indica que esta ecuación es una verdadera incertidumbre, y no permite dar una solución verdadera contra la erosión y movimientos en masa. Lo peor, es que, para poder aplicar esta ecuación, se hace necesario prescindir de la vegetación y la materia orgánica del suelo, ya que se considera que está es un material blando de poca capacidad portante. Esta es la razón por la cual entre más obras civiles se realizan para frenar la erosión y los deslizamientos, mayores problemas se presentan en los inviernos”.

“La ecuación que se debe utilizar, para prevenir y estabilizar las laderas del país, es la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos por Erosión, con la cual no se requiere de obras civiles de concreto de la geotecnia, no es necesario quitar la vegetación, ni la materia orgánica, ni remover el suelo, tal como actúa la bioingeniería de suelos con rigor científico”.

Y va más allá cuando se dirige al director de Corpocaldas: “El hecho es no sólo hablar de prevención, lo importante es actuar. La prevención se logra es trabajando permanentemente en ella previo a las emergencias de los periodos invernales y no esperando las lluvias y las tragedias, para ahí si hablar de prevención”.

“Lo importante es saber manejar el suelo, las aguas y la vegetación de lo que poco saben los contratistas del concreto. Allí lo que funciona es la bioingeniería de suelos con rigor científico, que es multidisciplinaria e integral, pero por ser muy eficiente y menos costosa y resolver los problemas de raíz, poco gusta a Corpocaldas y demás corporaciones regionales autónomas del país…”.

Esto es apenas una pequeña parte de lo que especialistas saben, aplicable a Caldas y en Colombia entera. Pero eso no es rentable; no se pueden obtener ganancias sucias, con aparente legalidad, con las que se enriquecen burócratas. Es más importante continuar haciendo lo de siempre para que el problema continúe y tener una “teta” que puedan ordeñar permanentemente.

Qué lejos estamos de una política que beneficie la naturaleza, sin intromisión de funcionarios y contratistas que llenan sus arcas con dineros que son de todos, a sabiendas de que no tienen la solución.

Seguiremos con el tema….