Los trucos politiqueros

Estamos en la recta final. Las elecciones de la primera vuelta están a menos de dos semanas, 10 días, el 29 de mayo del 2022. Nadie sabe si habrá segunda vuelta, que si no la hubiere, nos ahorraría millones de pesos.

Pero como los politiqueros en Colombia no tienen escrúpulos, son indecentemente manilargos y ladrones, entonces las elecciones se llenaron de un activismo político que rompe la decencia, para convertirse en un simple pero bien elaborado sistema tramposo, con que quieren “secuestrar” electores, amenazándolos con perder su trabajo y sus ingresos si no asisten a su proselitismo, donde son anotados en las listas de las campañas, haciéndoles firmar, prometiéndoles bonos y regalos prohibidos explícitamente en justas electorales, en las que se supone se confrontan ideas y no mañas, para las que las autoridades competentes se hacen los ciegos, como si fueran cómplices de esas prácticas claramente deshonestas.

A pesar de toda esta vergüenza, para prostituir las elecciones, ellas tienen que llevarse a cabo, para escoger la persona que regirá los destinos del país a partir del 7 de agosto, con la nueva cofradía de burócratas que serán nombrados para llenar todos los entes del Estado, convertido en una caterva de favores y nombramientos, sin cumplir los requisitos que establecen la constitución y la ley.

No podemos continuar este manicomio político de clanes sin escrúpulos, pero con intereses ilegales, lleno de manos largas y deshonestas. Seguir bajo la batuta de lo que digan Uribe, Gaviria, Pastrana y otros muchos que como ellos, convirtieron el noble arte de la política en un negocio de peculados, porcentajes, coimas, robos y desfalcos, gozando de una impunidad grotesca, que nos caracteriza como país corrupto y tercermundista, con grupos de favorecidos y “propietarios” del país, mientras nuestros compatriotas sufren las consecuencias de gobiernos que sin pudor, carentes de honorabilidad y de justicia social, trabajan con absurdo orgullo, destruyendo lo poco que nos queda de institucionalidad, arrinconando a los funcionarios decentes y honestos, que siguen siéndolo, en medio de tantos delincuentes, que tenemos apoltronados en el poder.

El Partido Liberal fue vendido por un Gaviria que no tiene escrúpulo alguno y que previamente habló con 3 proponentes, para exigirles prebendas para sus escasos seguidores, sus hijos, que en mala hora siguieron los pasos de un desconocido, salido del entierro de un hombre que a diferencia de este, era honesto de verdad, tenía claridad mental, conceptos de justicia y cambio, tampoco heredados por sus hijos.

El Partido Conservador, con David Barguil dejó de ser social; la disidencia de conservatismo del medioevo, con Gómez Martínez, que es sobrino de Álvaro Gómez, pero no tiene su inteligencia, como un payaso gritón y desconectado de nuestra realidad social. El grupo de Oxigeno Verde, con su nombre demuestra su contaminación, pasando de incoloro a un biche indefinido, como la mayoría sus lideres: sepulcros blanqueados que quieren continuar con la política, como una farsa que produce buenos dividendos.

Los otros, ni suman, ni restan. Quedan el Pacto Histórico, con Gustavo Petro. Equipo por Colombia, con Federico Gutiérrez, alias “Fico”, que ha sido liberal (1999 a 2003), Nuevo Partido (?), (2003 a 2007), Partido de la U (2007 a 2015), Creemos Colombia (2015 a 2021), y Equipo por Colombia desde 2021. Rodolfo Hernández, que solo tiene claro que “aquí los políticos roban mucho”. Puede ganar el continuismo, con un cuestionado personaje, con cara y comportamiento de “ñero”; Rodolfo el cínico de Gobernantes o el Cambio por la Vida, de la Colombia Humana y sus aliados en el Pacto Histórico.

No podemos dejar que estas elecciones sean el continuismo. Tenemos la oportunidad de cambiar, con la libertad que se nos da para votar. De eso depende el futuro que nos espera. Cómase la vianda y tómese esa dañina gaseosa, pero vote en secreto, como debe ser, porque en ese voto deposita usted, su honor, su libertad y su conciencia.