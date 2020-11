Las maniobras sucias de Trump

El mundo entero ha sido testigo de los ardides que utiliza el perdedor de las elecciones en USA para engañar a todos. Lo ha hecho con los impuestos, que con astucia y enredos ha logrado evitar pagar, siendo un multimillonario. Eso habla claro del personaje sin escrúpulos que dirige los destinos de la que hasta antes de él, fuera la primera potencia mundial. Con sus argucias y trampas ha logrado que pasara desapercibido que durante 10 años pagó 750 dólares de impuestos, alegando pérdidas en sus clubes de golf, dentro y fuera de los Estados Unidos.

Durante los 4 años que lleva en el cargo, se ha encargado de polarizar al mundo, ha permitido, por su torpeza, la expansión impensable de una pandemia, que todavía no llega a su cúspide y que no tiene aún tratamiento, distinto a los de los experimentos en seres humanos prohibidos taxativamente en todos los códigos médicos.

4 años de desatino y mal gobierno que han dado al traste con la esperanza de millones de personas que dependen de sus decisiones. Ese improvisado politiquero, salido de la nada en el arte de gobernar, ha tirado por la borda buena parte de los avances que con dificultad incalculable había logrado el mundo en cuestiones de cambio climático, respeto por los inmigrantes, tolerancia con los opositores y verdadero liderazgo.

Todo eso en manos de un inexperto maniático, un narcisista sin límites, un sociópata sin freno, es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, dejando destrucción, desolación, pobreza y muerte por todos los rincones de la tierra. A él no le importa. Puede más su incontrolada y distorsionada visión del mundo, para mantener en vilo a su país, al hemisferio, al planeta entero.

Su antecesor, Barack Obama, aceptó con respeto y dignidad su victoria cuando enfrentó a Hillary Clinton, y le entregó el mando sin que tuviera problemas con el Partido Demócrata. Pero él no sabe qué es dignidad, desconoce por completo el término respeto, es un aventajado negociante lleno de cuestionamientos en su turbio pasado. Pasado que ha venido saliendo a la luz pública en esta nueva situación en la que el enfermizo personaje tiene arrinconado a su país y con él al mundo entero, por su incapacidad para aceptar la derrota, su absoluta falta de capacidad para enfrentar la adversidad o la frustración.

Y lo hace con añagaza, que en la segunda acepción del vernáculo lingüístico es el señuelo para coger aves, usando como “carnada” pájaros de la misma especie de los que se quieren cazar, pero que en la primera es el artificio para atraer con engaño. En eso ese personaje mal bronceado y grotesco es un experto.

El mundo está a la espera de lo que suceda en el país del norte, porque la incertidumbre de su futuro con un personaje siniestro como ese es una calamidad para sus habitantes.

Su contraparte, un personaje decente, ha mantenido la calma y llamado a la unidad, sin hacer exhortaciones que lleven a una violencia que dejaría muchas víctimas, en un mundo ya bastante lastimado por los estragos que ha dejado el coronavirus. Alguien tiene que hacerle entender a ese personaje sin escrúpulos, sin ética, sin formación y sin límites, que el mundo atraviesa una crisis que si no se enfrenta en común, representará el fin de la especie humana.

Pero Trump no es persona de entendimiento, es un desagradable personaje salido de lo peor que puede tener un país entre sus dirigentes. Un individuo convencido de que todo se puede arreglar con plata, que todo tiene precio. Sus fanáticos, como acá, son irracionales, no están interesados en el bien común y le sirven a un déspota sin escrúpulos, tratan de elegirlo a sabiendas que tan pronto como lo hagan se olvidará de ellos y volverá a su castillo de naipes, levantado entre reinas, reinados, proxenetas y no pocos desvergonzados. Es hora de darle una paliza política para sacarlo de una vez por todas del poder y sus consecuencias cuando está en manos de personajes delirantes como ese.