La elección se les puso negra

Estamos a pocas semanas de la primera vuelta presidencial; con la que elegiremos la fórmula vicepresidencial. Petro presentó a Francia Márquez, una mujer afro que ha sido mucho más de lo que los noticieros quieren hacer ver, los periodistas mediocres desacreditar y los tontos que los rodean descalificar.

Francia es admirable: “…mujer nacida en Suárez el 1 de diciembre de 1981, activista medioambiental, defensora de Derechos humanos, feminista, abogada y política, promotora de la cultura Woke (“Quédate despierto”). Guerrera de la justicia social, representante legal del Consejo comunitario de La Toma, se opuso a la explotación minera y a la entrega de títulos mineros indiscriminada. Fue amenazada con atentados contra su vida; recibió reconocimiento internacional como líder comunitaria y defensora del medio ambiente. Precandidata en la coalición Pacto Histórico en representación de “Soy porque somos”, del Polo Democrático (obtuvo la tercera votación con más de 780.000 votos).

Ha recibido distinciones por sus actividades sociales y ambientales: el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos humanos en Colombia, categoría “defensora del año” (2015). Premio Medioambiental Godman (2018). Premio Joan Alsina de los Derechos Humanos (2019), Casa América Catalunya.

Esa “negra”, a la que despectivamente se refieren, fue ordinariamente descalificada en la emisora en la que trabaja el “primer cuñado” de la nación, que se hace el independiente, sin serlo. En ese panel de desinformación Paola Ochoa hizo su comentario, poco profesional e inhumano, convertido en tendencia. Por eso pidió disculpas públicas en una perorata para “corregir” sus conceptos xenofóbicos y clasistas.

“Quiero decirle que me he sentido muy mortificada en todas estas horas porque lo que buscaba era exactamente lo opuesto: hacerle un gran halago a Francia Márquez. No obstante, déjeme pedir disculpas, de manera clara, directa y concisa, por todo este episodio”.

Néstor Morales, director de Mañanas Blu, salió a decir: “Lecciones aprendidas aquí a varias bandas…”. Basura. Eso es lo que piensan, los caracteriza, los hace desinformadores de baja estofa y peores cualidades humanas. Crucifican públicamente a quienes no son de su gusto, convencidos que con una disculpa el problema queda resuelto, cuando en el inconsciente colectivo, lo que dijo no lo puede borrar con palabras que parecen arrepentidas, cuando no lo son.

Esa coalición, enfrenta a la coalición Centro Esperanza, cuyo candidato Sergio Fajardo no representa cambio alguno, promesero incumplido de cosas que no va a realizar. También tenemos a Federico Gutiérrez por la coalición Equipo por Colombia, un peón escondido de Uribe, que se quedó sin candidato en el agonizante Centro Democrático. Con él, la esperanza está perdida, porque no “hubieron” cambios estructurales en sus propuestas, representa esa derecha, disfrazada de centro, que repetiría en Colombia los malos manejos que tuvo en la Alcaldía de Medellín. Con estos dos candidatos se romperá la represa de la injusticia, como se les rompió Hidroituango.

Rodolfo Hernández oficializó su candidatura presidencial con Marelen Castillo. Dijo: “No quería hacer una gran celebración al inscribirse porque según él, nosotros no hacemos nada porque todo eso es pura payasería. Es ir y firmar un papel y listo”. Locuaz, hablador de caca, no tiene idea dónde queda, ni qué es el Vichada, pero sabe hacer negocios inmobiliarios perversos con los que se enriquece sin escrúpulos; afortunadamente tiene pocas posibilidades de gobernar. El resto de candidatos no pasan el margen de error.

Estamos a pocas semanas de la primera vuelta, con una ola de desinformación y de mentiras, que hacen públicas y repiten, para convencer incautos. No faltarán los que aporten millones para favorecerlos, con el único interés de favorecerse a sí mismos, con megacontratos que superen lo que aportaron.

Es la vagabundería de las campañas políticas en Colombia. 200 años de vida republicana, con una democracia de mentiras en un país lleno de corruptos de verdad. De la determinación de los electores para no dejarse manipular, ni vender su voto, depende el futuro que tengamos. Piénselo bien, vote a conciencia, en un país que quiere tener un futuro mejor para la mayoría de las personas.