Ganadores en primera vuelta

Después de febriles campañas políticas, en las que todos los candidatos creían que ganarían, llegó el día, terminado al fin, en el cual se dio por superada la primera vuelta, en las elecciones de los candidatos a la presidencia de la República. Los resultados fueron tan inesperados como sorprendentes.

Por un lado un tarjetón electoral que tenía muchos participantes, por partidos que se inventaron, para con sofistería y engaño, aparecer como no cercanos al grupo político del peor presidente que ha tenido la historia de nuestro país, que sin lugar a dudas ha sido el improvisado Iván Duque, última carta con la que se la jugó políticamente, el más perverso de todos los presidentes que ha tenido nuestra nación a lo largo de su débil historia democrática, el imputado Álvaro Uribe y su mal llamado Centro Democrático.

Salieron ya de la contienda varios de los que pusieron sus nombres en el tarjetón y gastaron muchos millones de pesos, haciendo proselitismo para conquistar incautos. Grupos políticos salidos de la nada, para hacer fiesta en el imaginario colectivo, sometiéndolos a los engaños y farsas a los que están acostumbrados, en el juego pútrido en que convirtieron lo que es en esencia un arte noble, el de la política

Llegó a su final antes de la elección el grupo “Oxigeno Verde”, con Ingrid Betancourt Pulecio, que hasta en el nombre daba muestras de la contaminación politiquera que tenía, pues el oxígeno no tiene color, pero cuando lo tiene, solo se debe a que el ambiente está enrarecido y contaminado, porque había fugas de otros gases que le quitaban la pureza que debe tener, cuando es utilizado como representación de lo que sirve para respirar y poder vivir, que si esa hubiera sido la intención, se habría llamado “Oxigeno” a secas, no habría tenido políticos cuestionados haciendo parte de sus dirigentes. Era una amalgama de políticos diversos, mantenidos con la falsa creencia de que conformaban un grupo de decentes, en el que curiosamente se encontraban varios que nunca lo han sido.

También acabaron antes de las elecciones con el grupo “Colombia Piensa en Grande”, con su líder, Luis Pérez Gutiérrez, uno de los políticos “paisas” más cuestionados, salidos de esa Antioquia decente, a la que por supuesto no pertenece, porque los avivatos han convertido buena parte de la región, extendiéndose por el país entero, para imponer las mañas que caracterizan a los “paisas” avivatos y cínicos, que son además tramposos, vivos, avispados, engañadores y solapados, para desgracia de una región que otrora fue el polo de desarrollo y lugar de nacimiento de gente honesta y digna.

Se quemaron con una votación que está por debajo del índice de abstencionismo y del margen de error que tenían las encuestadoras, el grupo de “Salvación Nacional”, que no es ni lo uno ni lo otro, representado por Enrique Gómez Martínez, un personaje que tiene ideas de extrema derecha, ancladas en el paleolítico político. En fin, solo basura politiquera.

Ya en elecciones, quedaron eliminados los que conformaban “Colombia Justa Libres”, que no representaba a sector poblacional alguno, diferente a los intereses de su candidato, José Milton Rodríguez, con votos que también están por debajo del margen de error.

Quedó reducida a minoría la coalición “Centro Esperanza”, con Sergio Fajardo, que siempre ha sido tibio, quien ante la incapacidad de exponer ideas con claridad tiene un lenguaje incomprensible, salido de los gestos de una cara de acordeón arrugada, acompañando esas manos que entrecruzan dedos que tienen lenguaje no verbal claro y que demuestran que miente sin pudor.

Se quemó contra todo pronóstico Fico, el representante de “Equipo por Colombia”, un improvisador catastrófico, inculto y oligotrófico, con un ego hipertrófico, un modo de actuar terrorífico, anamórfico y sirifico. Un cínico que no sabía de qué hablaba en los debates, orientado por mensajes de texto, dedicado a atacar a los otros, ante la falta absoluta de propuestas y programas.

Pasó a la segunda vuelta, dentro de 3 semanas, Gustavo Petro Urrego, por el “Pacto Histórico”, que fue el ganador de la primera, con el 40,32 % de los votos. También pasó Rodolfo Hernández Suárez, con el 28,15 %, representando “la Liga de Gobernantes Anticorrupción”.

De ellos escribiremos en el próximo artículo.