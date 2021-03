Álvaro Moreno: el colado

Hay un escándalo por la vacunación contra el covid 19. Ha salido a la luz pública y generó un gran debate. La Corporación Cívica de Caldas, lo hizo conocer, en un “#comunicado #veeduría”. “Para la CCC, la vacunación en Caldas pasa por un momento crítico de transparencia y confianza. Hemos detectado información de al menos 19 vacunados que al parecer habrían saltado su turno en el Hospital departamental de Santa Sofía. “

“Para nosotros significa un precedente grave que podría empezar a marcar una tendencia de corrupción, en la que las influencias políticas o dentro del sector salud se usen para pasar por encima de un plan nacional de vacunación que se encuentra reglado y es de obligatorio cumplimiento”, dijo en un comunicado la corporación, que también pide que el proceso tenga, en caso de encontrarse una irregularidad, una sanción o un castigo a la altura de la irregularidad.

Esto es poco entre las muchas noticias sobre colados en la prioridad de las vacunas. Una realidad irrefutable, aunque quieran maquillarla con explicaciones, que ademas de incoherentes y cínicas, no aclaran nada. Dejan la sensación entre la gente de la validación de las argucias y las trampas, que han hecho tan famosa a parte de una raza, que se enrogullese cuando logra burlarlo todo y conseguir sus fines, aunque para ello se salten lineamientos establecidos en ley, burlar procesos de control, en ese modo de actuar que tan mala fama le ha dado a Colombia.

Una entronización de la trampa, enraizada y vista como un acto de “genialidad y astucia”, que se ha vuelto parte de esa subcultura que aplaude la acción del tramposo, del “vivo”, del que viola las normas, del que no respeta las reglas. Un comportamiento aceptado como “normal”, se rie de las más elementales conductas de convicencia y compromiso ciudadano, en un país que dicen, sin sonrojarse, es una democracia respetuosa del Estado de Derecho, de la ley y de la legalidad.

¡Mentiras! Aquí no se repeta nada. En este país vemos el florecimiento y prosperidad de los “vivos”, de los “avispados”, de los que tienen “malicia indígena”. Poco importan el honor y la decencia; menos el orden, el cumplimiento de las leyes; tampoco el jucioso y respetuoso comportamiento como gente civilizada, que se preocupa por el bien común, como única garantia para alcanzar el bienestar general y de su mano, el familiar y el personal, soportado en cimientos fuertes, en los que, los “torcidos”, las desviaciones de lo honesto, sean señaladas, como una actitud personal egoista y malsana, que le hace daño a toda la colectividad, con consecuencias impredecibles y con injusticias, que son todos los días mayores.

Conociendo a Álvaro Moreno Londoño, como lo conozco, se me hace raro, pero no me extraña. Eso porque sé bien la dicotomía que maneja, con su discurso elaborado, apuntalado en los escritos de Escrivá de Balaguer, que sigue con fe, cosa que no es de nuestra incunvencia, dado que cada uno es libre de creer en lo que quiera y a quien le plazca, pero que cuando son llevados a la práctica de una vida que muestra comportamientos contrarios a los que pregonan, se convierten en una apología a la negación de todos los principios que dicen seguir.

“El secretario de Salud de la capital de Caldas, Carlos Humberto Orozco, reveló que el médico ortopedista Álvaro Moreno sí se saltó el turno para la vacuna contra la covid-19”. “Los hechos ocurrieron el pasado viernes 19 de febrero en la clínica La Presentación… no le tocaba su turno ese día, por lo que lo más seguro es que será sancionado disciplinariamente”. “Posteriormente se presentó una circunstancia relacionada con varios integrantes del sector salud de esa misma institución que optaron por no hacerse vacunar y es ahí cuando el señor Álvaro Moreno acude a la IPS vacunadora “UVA”, Unidad de Vacunación al Adulto, y dice que él había sido autorizado, lo que fue desmentido por la jefe de Talento Humano de la clínica, pero él busca la manera de “colarse en la fila y logra aplicarse la dosis”. La Superintendencia Nacional de Salud, los organismos de control como Procuraduría, Contraloría y Personería están investigando para las respectivas sanciones.” Fuente: Sistema Integrado de Información.

Las personas deben entender que hay que vacunarse. Sí, pero no así…