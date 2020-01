El autor de este libro es el mismo guionista de la exitosa película que se titula igual y que está nominada a los premios Óscar en varias categorías, incluida la de mejor guión adaptado. No obstante, el texto confirma que una cosa son las películas y otra muy distinta los libros en los que se inspiran.

No me incluyan entre quienes piensan que siempre es mejor el libro, no. A mí me gusta el cine y estoy convencido de que muchas películas son mejores que los libros, como también entiendo que las adaptaciones son eso, muchas veces una obra nueva, alejada del original.

El asunto con el libro de Los dos papas es que lo escribe la misma persona que hizo el guion para la película, y que ya había sido nominado a los Óscar con filmes tan disímiles como Bohemian Rapsody y La teoría del todo. Un hombre que se mueve entre la literatura y el cine, Anthony McCarten.

La película también está nominada a mejor actor principal, con Jonathan Pryce, quien encarnó el papel de Jorge Bergoglio, y a mejor actor de reparto, con Anthony Hopkins, que en la película parece más un coprotagonista, pero así son las cosas de la Academia.

De la película he escuchado solo buenos comentarios, algo difícil de lograr en el cine, pero lo hace posible la magistral dirección de Fernando Meirelles.

Bueno, pero esta es una columna para hablar de libros y a él me referiré en adelante. McCarten trata de mostrarnos la dualidad que representa el binomio Benedicto-Francisco, de cómo se trata de dos hombres en apariencia muy distantes en sus teorías, con vidas bastante paralelas y que de alguna manera se necesitaban el uno al otro.

Lo que me gusta del texto más, es que aquí también se ahonda en el pasado no muy claro de Ratzinger, no solo de Bergoglio. Su paso por las juventudes alemanas y sobre sus cambios de posturas teológicas, de haber sido visto en principio como un peligroso sacerdote de avanzada a terminar representando el ala más conservadora de la Iglesia. También sobre los procesos electorales dentro del Vaticano y sobre diferentes aspectos que, por supuesto, no tiene tiempo la película de incluir.

Para sorpresa de todos, no hay diálogo entre Ratzinger y Francisco, que es el desarrollo de la película, lo que hace que se pueda leer el libro con total desaprensión de lo ya visto en el cine, porque se van a aprender cosas nuevas.

Soy amigo de los perfiles, me encanta leer biografías sobre grandes personajes de la historia y este libro no me decepcionó. Me parece una estupenda mirada a la humanidad de dos hombres que ocupan el cargo principal de la representación de un Dios en la Tierra. El libro los muestra con sus luces y sus sombras, como las tenemos todos, también analiza aspectos de la realidad a la que se enfrenta la Iglesia y de cómo lo que hay en juego es la recuperación de la credibilidad en esta institución y la posibilidad de recuperar fieles.

Este momento inédito de la historia reciente de tener dos papás vivos inspiró al autor, confeso católico, a escribir este texto que vale la pena ser leído, por su narrativa y por su documentación. El libro es sobre aspectos reales, mientras la película tiene toda una carga de ficción en la conversación que nunca existió, o al menos si existió no se conoce nada que la pueda sustentar. Su confesión final es muy diciente: "Francesco, reconstruye mi Iglesia". Es decir, que McCarten, como yo, es hincha del papa argentino, un hombre coherente entre lo que predica y practica.

En frases

* Francisco (…) es un hombre que sí tiene don de gentes. Un hombre del pueblo. Incluso tuvo novia una vez.

* El retrato del papa Benedicto que nos queda no es el de un líder con autoridad (…), sino de un viejo frágil y confuso.

* La Iglesia católica se encuentra con dos piedras angulares papales vivientes.

* La gente se cansa de los amos que no parecen conmoverse por ningún ruego.

D E S T A C A D O

