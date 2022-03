Los autócratas amenazan la democracia

HABLEMOS DE LIBROS

Fernando-Alonso Ramírez

La democracia se va al traste por cuenta de 3P: populismo, polarización y posverdad -yo prefiero paparruchas, pero casi nadie me copia-. Y todos tan tranquilos, eso es lo que más me asusta. La simpleza con la que algunos asumen que los autoritarios tomen el mando, sin darse cuenta que lo que está en juego es nada más ni nada menos que el sistema democrático moderno.

La revancha de los poderosos es el más reciente libro del venezolano Moises Naím, quien conoce de primera mano el daño que causa a las instituciones democráticas la llegada al poder de personas que no quieren dejarlo. Esos que usan la democracia para montarse en el Gobierno, pero alcanzada la meta, deciden quedarse allí, con ciertos ropajes democráticos, pero desdiciendo de un sistema real de pesos y contrapesos.

Los ejemplos abundan: Venezuela, Nicaragua, Hungría, Filipinas, entre otros, pero destaca Rusia, descrito por Naím como un estado mafioso y que está poniendo en peligro la paz mundial, y esto lo escribió antes de que empezara la invasión a Ucrania, con la que se demostró que la cleptocracia rusa va por mucho más de lo que ya se ha metido al bolsillo con su forma autoritaria de gobernar.

Lo grave, dice el autor: "se ha propagado de forma increíble cierta manera rusa de ejercer la política", y esto no tiene que ver con ideologías, concepciones de la política desde la derecha o desde la izquierda. No, no les importa a estos personajes ser afines a mayor seguridad o a mayor libertad, lo que tienen en común es que a través del discurso populista polarizan las opiniones en sus países y aprovechan la posverdad para quedarse con el poder y en el poder. De hecho, la mayoría carece de coherencia en sus propias discursos y así como lo hacía Cantinflas, como dicen una cosa dicen la otra y se quedan tan campantes. “No es coherencia lo que buscan. Lo que buscan son clics", porque además aprovechan los canales de las redes sociales a su favor, eso sí, también buscan cercenar la libertad de expresión de los otros.

Esta especie autoritaria pretende venderse como salvadores y, para lograrlo, se enfrentan a quienes se les opongan en el camino, empezando por el periodismo y siguiendo por los contradictores políticos, para seguir con los académicos. Según la imagen que venden, solo ellos pueden salvarnos de la hecatombe y todos los demás están equivocados.

El autor, un analista reconocido por su programa Efecto Naím, habla de la importancia que tiene para los autócratas domeñar a los medios de comunicación, porque son amenaza de los que buscan quedarse en el poder. Y al leer esto es imposible no pensar en que este modelo se repite a escalas locales y que llegan ciertos personajes de baja estofa, alimentados por las noticias falsas y dominadores de las nuevas narrativas en plataformas digitales, a ver cómo posicionan a los suyos.

No buscan realmente un cambio o el bien común, sino figurar como salvadores y el primer paso para lograrlo es hacerse las víctimas, de los medios, de la sociedad civil crítica, de los otros.

Naím trata de ser optimista al final y dice que llegará el momento en el que las sociedades se den cuenta de que el camino correcto no es tan fácil como lo pintan los autócratas. Advierte sí, que el problema es que los demócratas presentan a cambio ideas y procesos abstractos: Estado de derecho, pesos y contrapesos, libertad, poder del mercado y las posibilidades que ofrecen las oportunidades económicas. Eso para muchos es muy complicado y optan por quienes se lo ofrecen simple.

La democracia requiere oportunidades y no me cansaré de repetir que los problemas de este complejo sistema se resuelven con más democracia, no con menos. Por este motivo, vale la pena leer este libro ahora que Colombia se juega un nuevo capítulo a la Presidencia de la República. Podrían surgir argumentos para insistir en defender la democracia y lograrlo es un asunto colectivo, no de unos cuantos. #HablemosDeLibros, y de política, pero con argumentos que da la lectura, no llevados por las emociones.

Subrayados

* El principal objetivo de la posverdad no es que se acepten las mentiras como verdaderas, sino enturbiar las aguas hasta hacer que sea difícil distinguir la diferencia entre la verdad y la falsedad.

* Cuando los autócratas 3P quieren consolidar su poder, nunca tarda en llegar una teoría general y sospechosa de la conspiración, basada en pruebas más bien escasas.

* El culto político actual sigue muy de cerca el modelo del mundo del espectáculo.

* Cuando el límite entre poder y espectáculo desaparece por completo, la libertad no puede resistir mucho tiempo.

* La explosión de medios y la convergencia entre ellos ha borrado los límites tradicionales entre la política y el espectáculo.

* La polarización siempre se ha aprovechado del desplome del centro.

* La revolución de la mendacidad es un elemento esencial del enfrentamiento de los autócratas 3P contra el statu quo.

* Hoy, cualquier consumidor de noticias es su propio director. Y eso, en manos de simples ignorantes, constituye una invitación a la desinformación descontrolada.