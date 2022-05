Hablemos de libros : Unos señoritos independentistas

Tres señoritos independentistas, o tantos otros señoritos, que hicieron la independencia en América, inspirados en las ideas que trajeron algunos curas en sus alforjas llenas de libros con las ideas de Rosseau y de Voltaire. Esas ideas románticas de la libertad y de la igualdad inspiran a estos tres jóvenes en la Buenos Aires virreinal.

Son tiempos turbulentos en las Américas y en Europa, pero también la oportunidad de crear naciones con nuevos ideales, pero se tropieza con la dura realidad: muchos querían independencia de España, pero no igualdad para todos, porque afectaba sus intereses. Incluso vender la idea de la igualdad no era fácil, porque la mayoría no entendía siquiera qué significaba eso.

Carlos Fuentes se propuso escribir una serie de novelas que recorrieran países americanos, así fue como La campaña se convirtió en una de esta serie. Tres amigos deciden jugársela por la libertad, pero solo uno de ellos, el que parecía más filosófico se lanza realmente a recorrer el continente bien con unos o con otros, pero en todo caso en busca de alguien a quien considera su musa, la mujer a la que él mismo le causó una tragedia, además de ser española y monárquica.

Mañana se cumplen 10 años de la muerte de este ilustrado escritor mexicano, de una amplia obra y variada, al tiempo que contundente. Su conocimiento de la literatura le permitió jugar de muchas maneras, no siempre con buenos resultados, a la hora de abordar sus historias.

La campaña conoció la luz en 1992, por eso salió una edición conmemorativa y me he dado la oportunidad de leerla, porque no la conocía, a pesar de lo que he leído de Fuentes. Es casi imposible lograr abordarlo todo en un autor, menos cuando son tan prolíficos. Bueno, poco a poco se van cumpliendo esas metas. En conmemoración de este cumpleaños 30 de la novela, Alfaguara publicó esta nueva edición de la obra. Pudo haberle agregado algún comentario de un conocedor de Fuentes, pues en estas propuestas, él intentaba mucho más de lo que vemos en la lectura, el intertexto está lleno de señales que apuntan a otras cosas, pero eso es asunto para críticos, no para lectores como yo.

Xavier Dorrego, Baltasar Bustos y Manuel Varela, el narrador, son los tres amigos que forman parte de esta historia, que es la gesta libertaria. Empiezan su sueño en Buenos Aires, un puerto donde la corona prohibía que hubiera universidad por ser de canjes continuos "donde las ideas circulaban rápidamente".

Muy divertido resulta para los gabófilos que en esta novela Fuentes juegue con su amigo colombiano. Pone en manos de Varela, impresor, una obra de un tal Aureliano García, "una crónica demasiado triste" y por eso aplaza su publicación, que trataba de un melancólico Bolívar, enfermo y derrotado. Más que un guiño a El general en su laberinto, la obra de Gabo en la que humaniza al Libertador. Si ya la leyó, reléala y si no, léala y #HablemosDeLibros.

Subrayados

* Por Dios, me conozco de sobra tu refrán. Para los amigos, la justicia. Para los enemigos, la ley.

* No hay revolución que no empiece en las conciencias. Todo lo demás sigue de allí.

* Ya habrá tiempo para las leyes. La eternidad no se cambia en un día.

* Ninguno de ellos pensaba como quería. Todos pensaban como creían.

* ...nada nunca se acaba y quizás es mejor así, porque aquí, cuando todo se acaba, acaba mal...

* La experiencia sin ideas no se convierte en destino, en alma...