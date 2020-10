Hablemos de libros: Sin reglas para ser los mejores

Una corporación con miles de empleados en muchas partes del mundo ha tenido un crecimiento envidiable en los últimos años. Su éxito se debe en parte a la idea general de no imponer reglas a quienes necesitan espacio para desarrollar sus proyectos.

Esto ha llevado a Netflix a reducir los controles en la toma de decisiones, incluso para que mandos medios puedan ordenar pagos por millones de dólares. Un sistema administrativo bastante abierto que ha revolucionado las teorías de la Administración, que tanto pregona Harvard Business Review.

Aquí no hay reglas es el título de este libro, que no corresponde del todo a la verdad, hay reglas, solo que no son camisas de fuerza. Es el sueño de cualquier empresa creativa. Se ha dicho y se ha comprobado cómo las personas que tienden a ser más creativas pierden parte de esta capacidad cuando se les coartan sus posibilidades con parámetros, indicadores, formatos y otras documentaciones del control.

El subtítulo es mucho más preciso sobre lo que vamos a encontrar en el libro, Netflix y la cultura de la reinvención. Los autores son Reed Hastings, director ejecutivo (CEO) de Netflix; y la experta y autora de textos sobre administración de negocios Erin Meyer.

El libro está planteado desde las dudas que suscita en la especialista esta forma de administración de una de las empresas más admiradas y que se metió a millones de hogares en cuestión de años. De hecho cuestionar es lo que más hace a lo largo de las páginas y reflexiona sobre lo que encuentra. Para ello no solo habla con Hastings, sino con otros empleados, para ver qué tanto de lo que se predica se practica.

En el año 2000 la empresa que enviaba devedés por correo estaba hundida en deudas e intentó que Blockbuster la adquiriera, pero se les burló en la cara. Sin embargo, esa pequeña empresa se convirtió y aprovechó las facilidades del streaming (video en internet) para brindar una oferta a los hogares del mundo, mientras que la más grande firma de alquiler de videos entró a bancarrota en el 2010.

En Netflix creen firmemente en tener los mejores trabajadores, no sirven solo los que cumplen y se esfuerzan, sino los que son capaces de dar la mayor productividad posible, con ingenio y que se sientan motivados de trabajar en medio de gente igualmente competitiva. Es lo que denominan densidad de talento. Por eso no tienen problema en salir pronto de quienes no cumplen con estos estándares, así implique pagar una generosa indemnización.

La otra clave de esta empresa es fomentar la sinceridad, la cual implica que si no se cree firmemente en una idea del jefe hay que hacérselo saber, porque callarse se considera una deslealtad con la compañía. Esto requiere de un entrenamiento en el uso del lenguaje y de comprender la cultura de cada país, pues el lenguaje directo en los Estados Unidos puede ser entendido como grosero en otras partes.

Con un equipo tratado como adulto, en una compañía en donde no hay temas vedados para dar críticas se pueden empezar a eliminar los controles, como las políticas de vacaciones o el tiempo libre. Una persona resposable sabrá autorregularse y siempre buscará lo mejor para la compañía. Esto también tiene que ver con las legislaciones, pues por ejemplo, en un país como Colombia todo está tan reglado que las indemnizaciones, las vacaciones y otros elementos tienen pocas posibilidades de ser negociados.

En fin, el libro resulta interesante para mostrar en dónde están las claves del crecimiento de Netflix y por supuesto que están puestas en el talento humano, pero me quedé con la idea de conocer cómo se están preparando para este momento en que cada productora quiere tener su propio canal de streaming. Ya veremos si seguirá funcionando esta estrategia.

En frases

-Es mucho más costoso perder personal y reclutar a sustitutos que pagar más desde el principio.

-Es el líder quien debe dar ejemplo de transparencia compartiendo lo máximo posible con todo el mundo.

-Cuando alguien se guarda su opinión, implícitamente está decidiendo no ayudar a la empresa.

-El mayor riesgo no es cometer un error o perder uniformidad, sino no atraer a grandes talentos, no crear nuevos productos o no modificar rápidamente el rumbo cuando el entorno cambia.

-La cultura empresarial no es algo que se pueda crear y luego ignorar.