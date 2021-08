Hablemos de libros: Qué dirán en Cartagena

La vida de la clase alta de Cartagena se ve reflejada en esta ópera prima de la exministra de Educación Ginna Parody. Mujer amurallada es la historia de una chica nacida en cuna privilegiada, en un círculo social en donde los paseos en yate, la visita al club social y las vacaciones a Miami son asunto normal. Sin embargo, ella no se siente cómoda del todo en ese mundillo y la crianza a cargo de una mujer de Palenque, ese lugar de mitos, música y colorido, la hacen sentir siempre una extraña. No encaja en ninguna parte.

Con el pasar del tiempo se va enterando que ese no encajar no solo tiene que ver con la vida que lleva en su pequeño mundo, sino también con sus preferencias sexuales, pues no sale del clóset, o para decirlo con las palabras del título, no sale de la muralla en la que se siente prisionera.

Sus miedos apenas se los cuenta a un diario, aunque tiene uno -el amarillo- para su prima y mejor amiga, que le recomienda escribir todos sus miedos, y otro -el rojo- para revelar las más profundas intimidades, las que teme contarle incluso a esa persona más cercana, a la que le despertó toda su actitud erótica, pero que desconoce cómo pudo hacerlo.

En medio de ello, el drama familiar. La mamá una buena lectora, pero llena de inseguridades. Todo el tiempo teme que es víctima de las infidelidades de su esposo y cree encontrar en yerbateros, lectoras de cartas y otras especies la solución a sus males.

Él papá es un hombre de negocios, dedicado a mantener a flote la empresa familiar que vende refrescos por toda la costa Caribe. Un hombre pragmático y al tiempo querendón. Menos interesado en el qué dirán y dispuesto a soportar la celotipia de su esposa.

La protagonista va creciendo, tiene oportunidad de estudiar en Bogotá y de darse tiempo para explorar posibilidades amorosas, pero parece que la suerte no la acompaña. No es fácil tener una relación homosexual en su mundo y se topa con mujeres en ocasiones incluso más inseguras que ella.

Solo cuando viaja a Estados Unidos ve cómo funcionan las relaciones sin ningún aspaviento y sin temores distintos a los de cualquier otra relación, pero ella está destinada a apersonarse de la empresa familiar y cuando va a Cartagena a pasar una temporada y trabajar en la empresa se encuentra con nuevas responsabilidades, con sorpresas entre la propia familia y con la oportunidad para ocuparse por primera vez también de sí misma.

La novela está bien escrita y llevada, aunque a veces parece ingenua, en el sentido que se pueden notar las costuras o que los personajes son pintados de una manera y de pronto sorprenden con una actitud que no les queda. Es su primera novela y esta mujer ha demostrado las capacidades que tiene para sacar adelante lo que se propone. Como ministra de Educación lo logró y seguramente seguirá trabajando para mejorar en el vuelo literario. Esperemos a ver qué más nos trae en el futuro esta bogotana, que es también una habitante del mundo. Ah, mucho manizaleño se puede sentir identificado con ese temor al qué dirán, con el miedo a la sanción social. Así que léanla y #HablemosDeLibros.

Subrayados

* En la cocina tenía una edición especial de Ron Viejo de Caldas que bebimos puro.

* ¿Qué costeño de buena cepa se va a ir a vivir a Bogotá?

* ¿Quién carajos hace estas leyes que consideran que el amor es lo que unos cuantos desgraciados piensa que es el amor?

* ¿Debe depender la moral y la ética de lo que opine la mayoría?

* Una mujer que lee tanto no puede vivir del qué dirán.

* No fui capaz, mi mente amurallada me detuvo.

