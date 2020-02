El sonido de las olas recoge tres novelas de la cartagenera Margarita García Robayo en un solo libro. En la portada se presentan como cortas, aunque yo diría que solo dos corresponden a esta categoría. Una, la del medio, es larga, tanto que se da la oportunidad de tener dos partes.

El libro tiene 279 páginas, de las cuales 50 corresponden a la primera novela y 44 a la tercera. Es así como la del medio se lleva unas 165 páginas. Las demás son los blancos y los espacios que se dan entre una y otra.

Titulo este comentario Dos de tres, porque de la primera novela, Hasta que pase un huracán, hablé en diciembre del 2017. La titulé El huracán Margarita,. Pueden leer mi escrito en la web en este enlace: https://bit.ly/3bk7qbh.

La segunda novela es un trabajo potente, pero creo que al final demuestra que le va mejor con las obras cortas. Se trata de Lo que no aprendí, historia de la que la autora ha confesado que puede ser la más cercana a ella, en el sentido de que se inspira en la familia y en cómo la recuerda. La protagonista, una niña de 11 años de edad es acusada por su mamá de meterse en lo que no le importa, y es la curiosidad de esa pequeña la que la lleva a buscar respuestas, a tratar de entender por qué a su papá, que es abogado, lo buscan para sanar.

La trama se va desenvolviendo en medio de las vivencias de una niña, pero al tiempo suceden cosas graves y ella se interesa por acercarse a las lecturas extrañas de su padre, pero también pasan cosas que lo alejan de él, de los suyos. La novela se interrumpe en un momento y la segunda parte reaparece cuando ella, adulta, debe regresar a su país a reencontrarse con su familia en las exequias del padre. Poco a poco se confronta con que no todos tienen los mismos recuerdos. Luego sigue en Buenos Aires en donde está radicada y se confronta con la madre que va a visitarla.

Ella no aprendió que hay que inventarse recuerdos para no sufrir, porque eso es lo que todos hacemos. Es una realidad, y una crudeza que engaña. Ya he dicho aquí que esas novelas autorreferenciales no me atrapan, y la segunda parte de esta obra parece completamente autorreferencial, no lo sabemos del todo, pero aunque tiene frases bien construidas y diálogos fuertes, una especialidad de García Robayo, rompe con el ritmo de la primera parte. Es la idea de la autora, solo que a mí no me atrapó. De pronto a usted, sí.

La tercera novela es Folletín adolescente, un manifiesto feminista, si se quiere. Un grupo de chicas se encuentran en sus últimos años de colegio, en donde se educan con monjas, para las que es muy importante inculcar miedo sobre el aborto, pero al tiempo estigmatizan a las compañeras que quedan embarazadas, aun si es producto de una violación.

Es un relato tan corto que hay cuentos más largos, de la propia autora, de hecho este relato apareció dentro del libro Primera persona. Si la novela se caracteriza por adentrarse en la psicología de los personajes, en desarrollar más su mundo interior, no cabe duda de que este texto forma parte de ese género y sale bien librada en esta escogencia. En todo caso, reafirma la autora que está haciendo literatura importante. Es una lástima que hubiera dejado a sus lectores antojados de escucharla en el Hay Festival en Jericó (Antioquia), a donde estaba anunciada, pero no llegó porque la dejó el avión en Buenos Aires, donde vive hace ya años.

En frases

* Saber cosas no te hace más feliz, al contrario: te expone a la decepción. Entre más sabe uno, más se decepciona.

* Un proyecto es perfecto cuando es una idea y nadie se monta en cima de nadie porque todos creen que creen en lo mismo.

* Y ese es el problema de los escritores: que confundimos el mundo con alguien.

* Hacía mucho que yo me había olvidado de Dios. De lo que nunca había podido deshacerme era de la culpa cristiana.

* Los tipos como Blas tenían el cerebro chamuscado por culpa del porro.

* Los hombres nunca nos mirarían con el cuidado que las chicas nos prestábamos a nosotras mismas.