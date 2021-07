Hablemos de libros: Cuatro voces de la Feria

Termina hoy la Feria del Libro de Manizales, que de nuevo fue virtual, y obligó a estar pegados de la pantalla, pero con la gran ventaja que todas las charlas quedaron grabadas para que cualquiera las revise en el momento que quiera. La expectativa que tenía con la charla entre el escritor Orlando Mejía Rivera, autor del libro Dante y la medicina, y Danilo Manera, crítico literario, sobre Dante Alighieri fue fenomenal. Para repasar y anotar las traducciones recomendadas.

Aquí algunos apartes de tres charlas distintas, pero recuerden que pueden entrar al canal de Youtube de la Feria del Libro de Manizales y pueden encontrar todas las charlas sobre libros, literatura y otras cosas más.

Un punto de encuentro

"Colombia necesita recuperar un punto de encuentro, porque eso no es lo que está haciendo el sistema educativo hoy, que repito, está incluso alejando y separando cada vez más. Yo en el año 2018 propuse crear unas brigadas sociales, un servicio social obligatorio para remplazar ese quye teníamos en ese momento y que ahora ha desaparecido en esta sociedad que se debate en enormes diferencias, fanatismo, casi que ferocidad, pero que lo que ha hecho es minar esa identidad nacional . Qué es ser colombiano, por qué nos sentimos colombianos, por qué todos debemos abrazarnos, que es justamente lo que tratamos de hacer luego en las conversaciones para finalizar el conflicto con una de las guerras más antiguas. Esa es la huella que yo quiero reconocerle a la Universidad de Caldas y que está expresada en el libro Memorias dispersas".

Humberto de la Calle Lombana, autor de Memorias dispersas

Maternidad y literatura

"Es difícil imaginarse como mamá, y además los hijos tienen el poder de retar todo lo que uno cree y ponerse a hacer lo contrario. Todas las ideas que yo tenía sobre cómo iba a criar a mi hijo las he desafiado todo, porque cada muchachito viene como es y uno tiene que adaptarse a ellos, así como ellos a uno. Mira que cuando yo estaba a finales de los 90 escribiendo mi primera novela, era muy común oír decir que la maternidad y la escritura eran oficios incompatibles, y esto no me lo decían los señores, lo oía de mujeres académicas en donde trabajaba. Y a mí esa frase si la oigo hoy en día, me parece terrible. Porque yo no creo que a ningún hombre le hayan dicho que porque iba a ser escritor tenía que renunciar a la paternidad. Cuando me dieron ganas de tener hijos, después de los 40 y lo tuve, para mí no solo la maternidad no ha sido incompatible con la escritura, sino que ha sido una fuente creativa muy importante. El lugar en donde me paro yo como escritora es el lugar de donde no se debe decir. De donde la mamá, las tías, las profesoras del colegio me decían de eso no se habla, eso no lo dice una señorita decente, ahí es donde yo me paro como escritora. Y creo que la maternidad está llena de eso".

Pilar Quintana, autora de Los abismos

Sobre Dante

"Dante no se quiere leer y no se quiere leer por una simple razón porque es poeta. Nada del enorme esfuerzo de conocimiento y sabiduría porque Dante es una enciclopedia de la Edad Media. Nada de ese gran esfuerzo bastaría si Dante no fuese el gran poeta que es. Hoy es difícil leer poesía, pero quien cae en esa tentación, los letraheridos, se pueden regocijar. Como decía Borges: "El contacto directo con la Divina Comedia es la más inagotable felicidad que puede administrar la literatura", sencillamente. (…) Dante fue un hombre que quiso y supo dibujar el universo y el más allá, pero lo hizo con canciones. Entonces ética, estética, cosmogonía, medicina se hacen en el ritmo de una lengua versátil, se hacen como arcilla en sus manos, se hace poesía. Entonces pensemos en ese Dante que es un exiliado, un condenado a muerte, esa imagen de Dante de político desdichado, tan significativo para países como Italia y Colombia, va unido a ese Dante enamorado de Beatriz, que es más sueño que realidad. Fue amor de niño, estaba enamorada de una niña que murió, vivió poquísimo tiempo".

Danilo Manera, crítico literario

"Desde el punto de vista literario, la mayoría de los lectores de Dante estamos de acuerdo de que el Infierno es el punto de los grandes personajes. Me ha interesado mucho ese punto del purgatorio, porque este se había creado en las esferas del cristianismo, pero no lo habían desarrollado, pero estoy seguro de que la gran creación de la Divina Comedia es el purgatorio, porque el purgatorio que después el catolicismo va a defender es el inventado por Dante, antes no lo hay. Buscando este tema, hay un libro muy bello del nacimiento del purgatorio, donde habla de ese papel creador del purgatorio de Dante. Le dio la capacidad de perdonar, entre ese infierno, donde están condenados sin posibilidad de salir de ahí, ese purgatorios se fue llenado de dulzura".

Orlando Mejía Rivera, autor de Dante y la medicina